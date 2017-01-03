الجمارك تشكف تلاعب في أسعار السلع ..وعضو بالتجارية رفع الأسعار يتجاوز 500%

عادل الحربي (صدى):

أكدت مصادر مطلعة أن الجمارك السعودية كشفت وجود تلاعب في أسعار البضائع من قبل مستوردين في الأسعار المصرح عنها في الفواتير التي يقدمونها.

وأشارت إلى أن قوائم أسعار السيراميك الاسترشادية المعتمدة لدى الجمارك أوضحت وجود فوارق كبيرة بين قيمة استيراد السيراميك والرخام التي يصل أعلاها سعرا عند مستوى 13 دولار (ما يعادل 48 ريالا) بينما تتحرك أسعار المتر المربع في السوق عند مستويات 400 ريال ما يشير إلى أن الزيادة تقترب من 500% بناء على بعض المقارنات التي جرى تطبيقها في السوق المحلية. حسب عكاظ.

وفى ذات السياق أكد الدكتور محمد البشاوري عضو اللجنة التجارية بغرفة تجارة وصناعة جدة أن رفع الأسعار قد يصل إلى نسبة تتراوح بين 400% و500% بسبب ارتفاع أسعار إيجار محلات لا تتجاوز مساحتها الإجمالية 70 مترا مربعا، مضيفا: «هناك محلات مساحاتها لا تزيد على 140 مترا مربعا لكن إيجاراتها تصل إلى 500 ألف ريال وبالتالي تتحول قيمة ارتفاع الإيجار إلى مصاريف تتطلب التغطية فينجم عن ذلك رفع في الأسعار».