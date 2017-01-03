ترامب: كوريا الشمالية لن تكمل سلاحا نوويا يهدد أمريكا

واشنطن (صدى):

قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب على حسابه ب “تويتر” إن كوريا الشمالية لن تكمل صنع سلاح نووي قادر على الوصول إلى الولايات المتحدة وتعهد قائلا على تويتر “هذا لن يحدث!”.

وكان زعيم كوريا الشمالية كيم جونج قال إن بلاده اقتربت من تجربة إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات رغم أن بعض الخبراء قالوا إن أمامها سنوات قبل أن تكون قادرة على إطلاق رأس حربي نووي على الولايات المتحدة.