ترامب: كوريا الشمالية لن تكمل سلاحا نوويا يهدد أمريكا

واشنطن (صدى):
قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب على حسابه ب “تويتر” إن كوريا الشمالية لن تكمل صنع سلاح نووي قادر على الوصول إلى الولايات المتحدة وتعهد قائلا على تويتر “هذا لن يحدث!”.
وكان زعيم كوريا الشمالية كيم جونج قال إن بلاده اقتربت من تجربة إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات رغم أن بعض الخبراء قالوا إن أمامها سنوات قبل أن تكون قادرة على إطلاق رأس حربي نووي على الولايات المتحدة.
تنبأت المدعوه ( نيفين ) العامله عالمه فلكيه في لقاءها بقناة المحور ليلة رأس السنه عن 2017 أن ترامب لن يكمل يغتال كذب المنجمون ولو صدقوا ولا يعلم ربك إلا هو _ كايد غايض مشعلل نار أوباما وكرتونته وخوارج العصر الإخوان مرعبهم وماتو في هدومهم – والوله إياه عارف نفسه النكره مولع مشعلل نار ظلله كابوسه كاتم أنفاسه وحلمه المزعج في صحوته ومنامه