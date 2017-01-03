هيئة كبار العلماء تحذر من التساهل في تنجيح الطلاب في القرآن الكريم وغيره

علي القحطاني (صدى):

شددت اللجنة الدائمة للفتوى المتفرعة من هيئة كبار العلماء بالمملكة من التساهل في تنجيح الطلاب في القرآن الكريم وغيره من المواد الدراسية.

وقالت اللجنة في تغريدة عبر حسابها بتويتر، الذي تشرف عليه الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء ” أن التساهل في ذلك يحمل على إهمال تعلُّم القرآن الكريم”

جاء ذلك في إجابتها عن الحكم إذا نجَّح المعلم الطلاب في القرآن الكريم بهدف عدم تعقيدهم من القرآن، كما يقول البعض.

وحذرت اللجنة قائلة : “لا يجوز الغش وتنجيح الطلاب في الامتحان في القرآن وغيره، وفي القرآن أشد؛ لأن المطلوب تعليم القرآن الكريم على الوجه الصحيح، والتساهل في ذلك يحمل على إهمال تعلُّم القرآن الكريم”.