الموافقة بمغادرة الكاتب “زهير كتبي” السجن لحضور عزاء والدة زوجته

نايف السالم (صدى):

كشفت مصادر أن ولي العهد وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف وافق على السماح للكاتب الصحفي زهير كتبي بمغادرة السجن أمس الإثنين؛ وذلك لحضور عزاء والدة زوجته.

وأوضحت المصادر ان نجل زهير اكد خبر السماح لوالده بمغادرة السجن وحضور العزاء، معرباً عن شكره للقيادة على هذه المبادرة الإنسانية والتجاوب مع طلبهم، آملاً أن تنجلي الظروف وتكتمل فرحتهم بمغادرة والدهم السجن نهائياً.

كان “كتبي” قد تم القبض عليه بمكة المكرمة في يوليو من العام 2015، وصدر بحقه حكم بالسجن 4 سنوات مع وقف تنفيذ سنتين، ومنعه من الكتابة ومن الظهور الإعلامي؛ وذلك في قضية تصريحاته التي طالت الملك سعود رحمه الله.