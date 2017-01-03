إطلاق سراح هامور شيكات الـ 100 مليون بدون كفالة بالرياض

عادل الحربي (صدى):

خرج هامور شيكات المائة مليون ريال بدون رصيد من سجن الحائر بمدينة الرياض بدون كفالة حضورية، حسبما اكد المواطن (م. ع)، أحد خصوم الهامور.

ومن جهته قال المواطن المتضرر (م. ع) أن هامور الشيكات حصل على تقرير طبي من مجمع الأمل للصحة النفسية، ، يفيد بأن تقييم الوظائف العقلية الاستعرافية كان ضمن الحدود الطبيعية، ولم يكن هناك خلل في الحوكمة أو البصيرة، كما كانت قدرته على التمييز وإدراكه للفعل ونتائجه وعواقبه سليمة.

وابانت اللجنة انه يرجح إصابته باضطراب المزاج ثنائي القطب، وأنه يعاني نوبة اكتئاب، وأن الوضع الصحي العام يتطلب الرعاية ومتابعة العلاجات الدوائية؛ حتى لا تنتكس حالته، وهو ما لا يستطيع توفيره لنفسه؛ وعليه فإن المذكور لا يتحمل السجن.

من ناحيته، اكد المتحدث باسم المديرية العامة للسجون، العميد الدكتور أيوب بن نحيت : أمر بإطلاق سراح السجين ورد من قِبل القاضي، وتم بعثه لإدارة تنفيذ الأحكام، وتم استلامه من قِبلهم، وهذا جُلُّ دورنا. مؤكدًا أن القاضي لم يذكر أن السجين يعاني أمراضًا، وأنه يفرج عنه إفراجًا صحيًّا.