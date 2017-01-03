وصول جثامين ضحايا مطعم اسطنبول التوأم “الفضل” و”جفري” و “غزنوي” جدة

نايف سالم (صدى):

وصل، اليوم الثلاثاء ،جثامين ضحايا تفجير مطعم رينا في اسطنبول، التوأم محمد وأحمد ابناء سعود بن عبدالوهاب الفضل ووسام الجفري ولبنى غزنوي الذين اغتالتهم يد الإرهاب في اسطنبول ليلة رأس السنة، إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة .

واستقبالهما عدد من أقارب وأهالي الضحايا وأصدقائهم ،وسيصلى على الفقيدين التوأم ابناء الفضل اليوم (الثلاثاء) عقب صلاة الظهر بمسجد الجفالي وسيوارى جثمانهما الثرى بمقابر أمنا حواء بجدة، وسيقام العزاء للرجال والنساء في منزل رجل الأعمال صبحي بترجي وحرمه دلال عبدالوهاب الفضل عمة الفقيدين الكائن بجدة ـ تقاطع شارع صاري مع طريق الملك قبل ستارز أفينو.

كما سيتم دفن جثمان الغزنوي في مقابر المعلاة بالعاصمة المقدسة ،ويتقبل العزاء في منزل الأسرة خلف مطعم سوي جنوب مستشفى التخصصي بحي الروضة.

كما سيتم موارة جثمان الجفري في مكة المكرمة.