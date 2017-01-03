بالفيديو..”مرور الرياض” يطيح بمفحط مشهور ويسحب 10 سيارات

سمر عبدالله (صدى):

تمكن مرور الرياض بالجرم المشهود، من الاطاحة بمفحط مشهور، دأب على مخالفة النظام بالتفحيط، وجمع المشجعين حوله، معرضًا نفسه والآخرين لخطر داهم.

وداهم رجال البحث والتحري بمرور الرياض الموقع وتم ضبط المعزز، وسحب أكثر من 10 سيارات كانت تشارك مع المفحط، وهي من موديلات مختلفة.

وتداول مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يرصد 4 سيارات مستأجرة يستخدمها المفحط، وبدا أنها جميعًا متضررة بسبب الحوادث، وفيما ألقى المتحدث في المقطع باللوم على بعض مكاتب التأجير، متهمًا إياها بأنها المتهم الرئيسي في انتشار التفحيط بسبب جشعها، ظهر المفحط وقد تم القبض عليه، والسطحات وهي تتحرك حاملة السيارات المسحوبة.