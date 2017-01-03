انتحار طفل أحوازي جراء اعتداء معلمه الفارسي عليه بالضرب

طهران (صدى):

اقدم طفل أحوازي بالصف السادس الابتدائي، بقرية الخويس، مساء يوم الجمعة، بسبب مروره بحالة نفسية سيئة، جراء اعتداء معلمه الفارسي عليه بالضرب والإهانة.

وأكدت مصادر أن الطفل “عباس البدوي” (12عاما)، أقدم على الانتحار مساء يوم الجمعة بسبب الضرب الذي تلقاه على يد معلمه الفارسي “هادي عباسي” مدرس مادة الرياضة بالمدرسة الابتدائية بمدينة السوس.

وأشارت المصادر، إلى أن الطالب شنق نفسه في المنزل بعد يوم من تهجم المعلم عليه.

من جهته، قدم والد الطفل بلاغاً للشرطة بمدينة السوس ضد المعلم الفارسي المتسبب في انتحار ابنه، لكنه تفاجأ بإطلاق سراح المعلم دون أن يتم التحقيق معه، الأمر الذي أغضب المواطنين في مدينة السوس.

يذكر أن مصادر أكدت أن أغلب المدرسين الفرس يمارسون التمييز والعقاب اللفظي والجسدي ضد الطلاب العرب في إقليم الأحواز.