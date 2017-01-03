بالفيديو ..كاميرات المراقبة توثق سطوًا على مؤسسة تجارية وسرقة نصف مليون ريال

علي القحطاني (صدى):

اقدم 4 لصوص على سرقة مكتب مؤسسة تجارية فجر اليوم (الاثنين)، بشرق الرياض، بعد أن تم كسر الباب الحديدي الأمامي، ومكتب المدير.

وأبانت كاميرات المراقبة الخاصة بالشركة وبالمبنى، أن عملية السرقة استغرقت وقتا قصيرا، وتم خلالها سرقة مبالغ تتجاوز نصف المليون ريال، من مكتب مدير الشركة، بعد اقتحامه.

واظهرت الكاميرات أن 4 لصوص ملثمين عدا واحد، سطوا على مقر المؤسسة، بشارع الحسن بن علي شرق الرياض، في عملية استغرقت 5 دقائق تقريبًا، طبقًا لما سجلته الكاميرات، حيث تجولوا في الشركة، ووصلوا لمكتب المدير، واستولوا على المبالغ المالية، ثم خرجوا بهدوء.

httpv://akhbaar24.argaam.com/article/detail/317172