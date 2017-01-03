اليوم الاتحاد يستضيف الخليج في مواجهة مثيرة

معاذ محمود (صدى):

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، نظيره الخليج في المباراة التي تقام اليوم الثلاثاء على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية الجوهرة المشعة، ضمن الجولة 15 من دوري جميل للمحترفين.

وسيدخل الاتحاد المباراة وهو منتشي بعد الأداء الجيد الذي قدمه أمام أتلتيكو مدريد يوم الجمعة الماضي في المباراة الودية التي جمعت الفريقين، رغم الخسارة بثلاثة أهداف مقابل هدفين لكنه قدم أداءً جعل الأرجنتيني دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد يشيد بالفريق.

وكانت مباراة الدور الأول انتهت بفوز الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة كانت قمة في الإثارة وشهدت طرد كارلوس فيلانويفا، وسيخوض الاتحاد هذه المباراة بدون الثلاثي المحترف.

الاتحاد لديه 31 نقطة في المركز الرابع فيما سيدخل الخليج هذه المباراة برصيد 12 نقطة في المركز الـ 13