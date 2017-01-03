الأمن يضبط مقيم يبيع الشمة والنشوق لصغار السن

عادل الحربي (صدى):

تمكن رجال شعبة الضبط الإداري بشرطة الشرائع من ضبط مقيما يقوم ببيع مادة الشمة والنشوق السامة على صغار السن والشباب.

وتلقى رجال الأمن بشعبة الضبط الإداري بلاغاً من مواطن يشير فيه إلى وجود مقيم يعمل في أحد محال بيع المعسل والجراك بأحد مخططات الشرائع ويبيع مادة الشمة والنشوق السام على صغار السن وبعض الشباب المراهقين من بينهم طلاب مدارس.

وتحرك رجال الشعبة وبعد التأكد من صحة البلاغ تمت مداهمة الموقع وعثر فيه على كميات كبيرة من النشوق السام ومادة الشمة، وجرى إعداد وتحرر محضر بالواقعة وتسليم المضبوطات والشخص لشرطة الشرائع.

ولوحظ انتشار محال بيع الشيشة والجراك بشكل كبير، وشوهد في العديد من المرات توافد صغار السن والنساء من أجل الشراء.