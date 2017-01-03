أزمة دبلوماسية وشيكة بين مصر والمغرب بسبب قناة رقص

ماليكة فؤاد (صدى):

دعا وزير الخارجية المغربي السابق، سعد الدين العثماني، نظيره الحالي، صلاح الدين المزوار، للتدخل لدى السلطات المصرية والمطالبة باعتذار عاجل على خلفية قيام قناة “المولد” الخاصة، باستخدام صورة نائب برلماني من حزب العدالة والتنمية المغربي، في إعلان للشعوذة.

وذكرت شبكة “سي أن أن”، أن سعد الدين العثماني أبلغ مزوار في خطاب اليوم الإثنين: “إن الخارجية المغربية مطالبة بالتحرك، لأجل التوجه لدى السلطات المصرية، وتنبيه قناة “المولد” بعد قيامها ببث وصلة إعلانية يتم تكرارها يوميا، لا تقوم في الأصل إلا بالتشهير، بقصد أو بدونه، إلى أبي زيد المقرئ الإدريسي، النائب البرلماني بفريق العدالة والتنمية»، لافتًا إلى أن القناة ألصقت صورته بـ”إعلان كاذب مروّج للدجل والشعوذة”.

وقال وزير الخارجية السابق: إن الإعلان المذكور، حرف اسم النائب إلى “أبو اليزيد الإدريسي المغربي” ووضع أرقاما هاتفية مصرية، تدعو المصريين للاتصال بالمشعوذ المفترض، لأجل حل مشكلاتهم النفسية والجنسية والمالية والروحية، زيادة على أن الإعلان يروج لرضى الناس عن خدمات الشيخ.

وأضاف العثماني، الذي يشغل مهمة منسق الفريق البرلماني للحزب، أن الإشهار يزعم حصول الشيخ على شهادة تقديرية من الاتحاد العالمي للروحانيات بفرنسا، وأنه قام بحل سبعة آلاف مشكلة منذ حلوله في مصر، مشيرا إلى أن النائب المغربي لم يزر مصر منذ أربع سنوات ونصف، ولا صلة له بهذه القناة، ويعتبرها مجرد “دجل وشعوذة”.

وذكّر العثماني بسيرة الإدريسي الذي كان سابقا أستاذا جامعيا، وله عدة كتب إسلامية، أحدها يدافع بها عن عقلانية الإسلام، هاجم من خلاله الشعوذة.

وتابع العثماني: إن هذه القناة ومثيلاتها تقوم على النصب والاحتيال؛ لخداع البسطاء والمساكين ونهب أموالهم.

وطالب العثماني وزير الخارجية المغربي بالقيام بما يلزم؛ لأجل دفع القناة إلى الكف عن استخدام صورة الأستاذ المغربي، وتقديم اعتذار في الموضوع، معتبرًا أن الأمر مستعجل، لأنه يمس بالمغرب والبرلمان، وبحزب وطني وشخصية عامة بريئة، كما أن الإعلان المذكور يضع صورة نمطية مغلوطة عن المواطن المغربي.