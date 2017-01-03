فهد يصيب شخصا أثناء محاولة اصطياد فاشلة في الهند

وكالات (صدى):

ذكرت وكالة “أيه.إن.آي” الهندية للأنباء اليوم الاثنين، أن رجلا واحدا على الأقل أصيب بجروح خطيرة عندما حاول سكان محليون وسلطات الحياة البرية الإيقاع بفهد ضل طريقه إلى داخل منطقة سكنية في ولاية البنغال الغربية بالهند.

وتُظهر لقطات فيديو مجموعة من الرجال يجدون صعوبة في اصطياد الحيوان البري باستخدام شبكة قبل أن يتحرر ويعدو هاربا بسرعة من المكان في بلدة رايجانج.

وأكد سوميت ناندي وهو متطوع من منظمة حقوق الحيوان التي تحمل اسم “أناس من أجل الحيوانات”، أن هناك جهود كبيرة بذلت للسيطرة على فهد دخل منطقة سكنية لكنه أسقطهم أرضا، وأصيب رجل بجروح، لافتا إلى أنه اعتبارا من غير المعروف الآن إذا كان من الممكن استعادت “الفهد” لعدم معرفة مكانه.

وتلقى المصاب العلاج في مستشفى قريب.

وعادة ما تتعرض القرى المتاخمة لمناطق الغابات لأضرار وتؤدي أيضا إلى سقوط قتلى، وذلك أثناء بحث الحيوانات البرية مثل النمور والفهود والفيلة عن الطعام.