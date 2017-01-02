الإطاحة بـ7 وافدين مخالفين لنظام العمل والإقامة بمحافظة العقيق

إبراهيم الزهراني (صدى):

مع استمرار الحملات التفتيشيه المشتركه بمنطقة الباحه بمشاركة شرطة المنطقه والامانه ممثله في بلديات المحافظات ولجان التوطين التابعه للمحافظات وادارة التفتيش والارشاد المهني بفرع وزارة العمل والتنميه الاجتماعيه بمنطقة الباحه ، وذلك لمتابعة تطبيق قرار توطين منشأة بيع الجوالات و التفتيش على منشأة اعداد الطعام بصفه عامه ( المطاعم ، البوفيات ، مطاعم الوجبات السريعه ، المخابز ،، وغيرها ) ، وقد تم تكثيف الحملات ، وتمكن المفتشين التابعين لمكتب عمل محافظة العقيق وشرطة المحافظه ولجنة التوطين والبلديه من ضبط 7 وافدين مخالفين لنظام العمل والاقامه وتم التحقيق معهم واحالتهم الى ادارة الوافدين لاتخاذ اللازم في حقهم ، كما تم ضبط مخالفات لنظام العمل .

وتتواصل الحملات المشتركه في جميع المحافظات التابعه للمنطقه بالجرشي والمخواه وقلوه وكذلك المندق لمتابعة المنشأة وضبط المخالفات على المنشأة المخالفه والمخالفين ..

واوضح مساعد مدير عام فرع الوزاره للعمل سعادة الاستاذ ابراهيم الزلفان ان الحملات مستمره على جميع الانشطه بالمنطقه وحذر اصحاب العمل من تشغيل الوافدين المخالفين في منشأتهم و في المهن المقصوره على السعوديين وحثهم على توظيف ابناء المنطقه في الوظائف المستهدفه ، كما شكر المواطنين على تعاونهم في الابلاغ على المخالفات عن طريق ، تطبيق معآ للرصد او عن طريق ١٩٩١١..