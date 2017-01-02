جهود أمنية لملاحقة الجناة بواقعة سرقة سيارات طلاب مجمع جحا

حسن الجعفري (صدى):

تجرى الجهات الأمنية تحريات مكثفة لضبط الجناة في واقعة سرقة عدد من مركبات الطلاب بمجمع جحا التعليمي في محافظة أحد المسارحة، اليوم الإثنين، حيث تعرضت مركبات الطلاب المتوقفة بمواقف المجمع لتكسير زجاجها وسرقة محتوياتها، أثناء الدوام المدرسي الصباحي.

وكان الطلاب فوجئوا عند خروجهم من المجمع بعد ظهر اليوم بتحطم زجاج عدد من المركبات وسرقة ما بداخلها، ومن ثم أبلغوا إدارة المجمع المدرسي، وتم تسجيل بلاغات للجهات الأمنية بالواقعة التي باشرتها لعملها بأخذ عينات من بصمات اللصوص.

وقال يحيى عطيف المتحدث الإعلامي لإدارة تعليم منطقة جازان، إن هناك تعاونًا كاملًا وتنسيقًا دائمًا بين تعليم جازان والجهات الأمنية، للقيام بما يتطلبه الأمر من إجراءات في مثل هذه الحالات.