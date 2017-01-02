إغلاق 12 مضخة وقود خلطت المياه بالبنزين بالمنطقة الشرقية

خالد الغامدي (صدى):
نفذت وزارة التجارة والاستثمار اليوم الاثنين، عملية إغلاق لعدد من المضخات فى محطات الوقود بالمنطقة الشرقية لثبوت خلطها الماء مع البنزين فى خزناتها.
وأجرت الفرق التفتيشية التابعة للوزارة جولات رقابية على محطات الوقود بالمنطقة الشرقية، ورصدت وجود خلط للماء مع البنزين فى خزانات المحطات، مما ترتب عليه إغلاق 12 مضخة وقود، وسحبت عينات من البنزين لفحصها.
2 تعليقان
يالطيف 12 محطه وفي منطقة وحده فقط !!!!!! وماخفي اعظيم وسياراتنا اععمارنا راحت اقساط يجب تغليظ العقوووووبه باقفال المحطه نهائيا والغرامه نص مليون رياااااااااااااااال والا تطاردون سراب
حسبنا الله عليهم ونعم الوكيل ..