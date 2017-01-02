إغلاق 12 مضخة وقود خلطت المياه بالبنزين بالمنطقة الشرقية

خالد الغامدي (صدى):

نفذت وزارة التجارة والاستثمار اليوم الاثنين، عملية إغلاق لعدد من المضخات فى محطات الوقود بالمنطقة الشرقية لثبوت خلطها الماء مع البنزين فى خزناتها.

وأجرت الفرق التفتيشية التابعة للوزارة جولات رقابية على محطات الوقود بالمنطقة الشرقية، ورصدت وجود خلط للماء مع البنزين فى خزانات المحطات، مما ترتب عليه إغلاق 12 مضخة وقود، وسحبت عينات من البنزين لفحصها.