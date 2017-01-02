الجمارك تؤكد عدم صدور توجيهات بتطبيق الضريبة الانتقائية على التبغ

طلال الغامدي (صدى):
قالت الجمارك إنها لم تتلق توجيهات بتطبيق الضريبة الانتقائية على التبغ, وأنه لم يتم إيقاف فسحه من المنافذ الجمركية.
قالت الجمارك إنها لم تتلق توجيهات بتطبيق الضريبة الانتقائية على التبغ, وأنه لم يتم إيقاف فسحه من المنافذ الجمركية.
وأضافت الجمارك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: توضيح: لم يرد للجمارك السعودية أي توجيه بتطبيق الضريبة الانتقائية على التبغ، ولم يتم إيقاف فسحه من المنافذ الجمركية.
4 تعليقات
والله انتم ياصدى تجيبون الخبر وبعد نص ساعة تجيبون نقيضة تأكدو من الاخبار قبل النشر مو تمشون ورى الاشاعات- ياويلكم تحررون تعليقي😤
طلعة اشاعه يعني ..اهم شي البيبيسي وش وضعه !!
صدقتي والله ياخيتي نوال .
يجينا الخبر وبعد نص ساعة يجينا نقيضة .
ماندري وش السالفه .
نصدق او مانصدق .؟؟
صدي صنفكم طيب مافي منه