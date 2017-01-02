الجمارك تؤكد عدم صدور توجيهات بتطبيق الضريبة الانتقائية على التبغ

طلال الغامدي (صدى):

قالت الجمارك إنها لم تتلق توجيهات بتطبيق الضريبة الانتقائية على التبغ, وأنه لم يتم إيقاف فسحه من المنافذ الجمركية.

وأضافت الجمارك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: توضيح: لم يرد للجمارك السعودية أي توجيه بتطبيق الضريبة الانتقائية على التبغ، ولم يتم إيقاف فسحه من المنافذ الجمركية.