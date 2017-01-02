الجمارك تؤكد عدم صدور توجيهات بتطبيق الضريبة الانتقائية على التبغ

الجمارك تؤكد عدم صدور توجيهات بتطبيق الضريبة الانتقائية على التبغ
طلال الغامدي (صدى):

قالت الجمارك إنها لم تتلق توجيهات بتطبيق الضريبة الانتقائية على التبغ, وأنه لم يتم إيقاف فسحه من المنافذ الجمركية.
وأضافت الجمارك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: توضيح: لم يرد للجمارك السعودية أي توجيه بتطبيق الضريبة الانتقائية على التبغ، ولم يتم إيقاف فسحه من المنافذ الجمركية.




4 تعليقات


  1. 🌟نوال [ عدد التعليقات: 10013 ] 02/01/2017 في
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    1

    والله انتم ياصدى تجيبون الخبر وبعد نص ساعة تجيبون نقيضة تأكدو من الاخبار قبل النشر مو تمشون ورى الاشاعات- ياويلكم تحررون تعليقي😤

  2. سعيدمكني الشهراني. [ عدد التعليقات: 970 ] 02/01/2017 في
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    2

    طلعة اشاعه يعني ..اهم شي البيبيسي وش وضعه !!

  3. ألجرناس 🌴 [ عدد التعليقات: 1336 ] 02/01/2017 في
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    3

    صدقتي والله ياخيتي نوال .
    يجينا الخبر وبعد نص ساعة يجينا نقيضة .
    ماندري وش السالفه .
    نصدق او مانصدق .؟؟

  4. محمد [ عدد التعليقات: 1220 ] 03/01/2017 في
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    4

    صدي صنفكم طيب مافي منه


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