الجماهير تطالب برحيل رئيس النادي بهاشتاج: “اطردوا القريني من الشباب”

معاذ محمود (صدى):

حملت جماهير نادي الشباب، عبد الله القريني رئيس النادي مسئولية تراجع النتائج بشكل كبير، حيث شنت الجماهير هجوما عليه عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وانتقدوا طريقة إدارته للشباب خلال الفترة الماضية، من خلال تدشين هاشتاج “#اطردوا_القريني_من_الشباب”.

وحملت الجماهير “القريني” تأخر تسجيل اللاعبين الأجانب في بداية الموسم الرياضي، ثم العجز عن تجديد عقد الحارس محمد العويس، وأخيرًا قرار الفيفا بمنع الشباب من قيد أي لاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة؛ بسبب قضية اللاعب الأردني طارق خطاب، مطالبين برحيله.

يذكر أن الشباب بقيادة مدربه سامي الجابر يحتل المركز الخامس في دوري جميل برصيد 25 نقطة، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل في 7 لقاءات وخسر مواجهتين، سجل هجومه 19 هدف، واستقبلت شباكه 15 هدف.