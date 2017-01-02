سيارة مفخخة تستهدف موكب مفتي “سنة العراق”

بغداد (صدى):
تعرض موكب مهدي الصميدعي مفتي السنة في العراق، مساء الإثنين لانفجار سيارة مفخخة غربى بغداد.
ونجا المفتى السنة من الانفجار، فيما قتل 5 أشخاص، بحسب وكالة “الأناضول”.
تعرض موكب مهدي الصميدعي مفتي السنة في العراق، مساء الإثنين لانفجار سيارة مفخخة غربى بغداد.
ونجا المفتى السنة من الانفجار، فيما قتل 5 أشخاص، بحسب وكالة “الأناضول”.
2 تعليقان
اللهم احفظ إخواننا أهل السنة في العراق بحفظك و تولهم برعايتك .. اللهم عليك باعدائهم المجوس و اذنابهم الروافض اللهم زلزل الأرض من تحتهم يا قوي يا عزيز ..
لعنة الله عليك ايها المجوس النجوس وكلاب الدواعش . الله ينتقم منكم .. والحمد الله ع سلامة المفتي