سيارة مفخخة تستهدف موكب مفتي “سنة العراق”

بغداد (صدى):

تعرض موكب مهدي الصميدعي مفتي السنة في العراق، مساء الإثنين لانفجار سيارة مفخخة غربى بغداد.

ونجا المفتى السنة من الانفجار، فيما قتل 5 أشخاص، بحسب وكالة “الأناضول”.