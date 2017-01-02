سيارة مفخخة تستهدف موكب مفتي “سنة العراق”

سيارة مفخخة تستهدف موكب مفتي “سنة العراق”
بغداد (صدى):

تعرض موكب مهدي الصميدعي مفتي السنة في العراق، مساء الإثنين لانفجار سيارة مفخخة غربى بغداد.

ونجا المفتى السنة من الانفجار، فيما قتل 5 أشخاص، بحسب وكالة “الأناضول”.




2 تعليقان


  1. حفيد الصحابي عروة البارقي _ محافظة بارق [ عدد التعليقات: 35 ] 02/01/2017 في
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    اللهم احفظ إخواننا أهل السنة في العراق بحفظك و تولهم برعايتك .. اللهم عليك باعدائهم المجوس و اذنابهم الروافض اللهم زلزل الأرض من تحتهم يا قوي يا عزيز ..

  2. الكنق الاصفر [ عدد التعليقات: 852 ] 02/01/2017 في
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    لعنة الله عليك ايها المجوس النجوس وكلاب الدواعش . الله ينتقم منكم .. والحمد الله ع سلامة المفتي


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