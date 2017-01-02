  • نشر : 2017/01/02 - 10:11 م
  • 1٬210 مشاهدة
  • 4 تعليق
  • منوعات

أمريكيتان تلدان أربعة توائم في عامين مختلفين!

أمريكيتان تلدان أربعة توائم في عامين مختلفين!
وكالات (صدى):

وضعت أمريكيتان أربعة توائم في عامين مختلفين خلال مطلع الأسبوع فيما احتفل آباء وأمهات في ولايتي أريزونا وكاليفورنيا بولادة أطفالهم في عامي2016 و 2017.
ونقلت صحيفة «سان دييجو يونيون تريبون» عن متحدثة باسم مستشفى شارب ماري بيرش في سان دييجو القول، إن سكارليت آني ولدت الساعة 11:56 دقيقة مساء عشية العام الجديد بينما خرجت شقيقتها فرجينيا روز إلى العالم في منتصف الليل.
ورفضت المتحدثة الكشف عن اسم عائلة الطفلتين بناء على طلب الوالدين احترام للخصوصية.
وفي جلينديل بأريزونا وضعت هولي شاي ابنها سوير الساعة 11:51 مساء يوم السبت في مستشفى مركز ثاندر بيرد الطبي بينما ولد شقيقه إيفريت الساعة 12:01 الأحد.




4 تعليقات


  1. الهوزاني العتيبي [ عدد التعليقات: 3403 ] 02/01/2017 في
    رد
    1

    الله يرزقني ب 10 وراعين توااأم دفعتن وحده

    الخطبه قريب لكن ردت الفعل اذل انها تكون قويه مثل اللي قبلها

  2. دآنـــــــہہ [ عدد التعليقات: 9250 ] 02/01/2017 في
    رد
    2

    يا ألبي ما أحلاهم

  3. 🌟نوال [ عدد التعليقات: 10013 ] 02/01/2017 في
    رد
    3

    ههههههههههه 10 وراعين دفعة وحدة ليه بتاخذ ارنب الله يرزقك الذرية الصالحة

  4. ألجرناس 🌴 [ عدد التعليقات: 1333 ] 02/01/2017 في
    رد
    4

    ياخوي الهوزاني العتيبي

    الله يوفقك وتِعرِس وتجيب الوراعين عشر وعشرين وتشوف احفادك الحلوين

    قول آمين .


اترك تعليق