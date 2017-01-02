مقتل أكثر من 19 ألف عراقى خلال عام 2016

بغداد (صدى):

أعلنت بعثة الأمم المتحدة “يونامى”، اليوم الاثنين، مقتل وإصابة أكثر من 19 ألف عراقى خلال عام 2016، فيما بينت أن الاحصائية لا تضم الضحايا المدنيين فى الأنبار لمدة أربعة أشهر من العام.

وقالت بعثة الأمم المتحدة فى بيان صحفى إن “البعثة رصدت في عام 2016 عدداً كلياً للضحايا المدنيين بلغ 19,266 شخصاً، بينهم 6,878 قتيلاً و 12,388 جريحاً”.

وأضافت البعثة أن “هذه الإحصائية لا تضم أعداد الضحايا المدنيين الذين سقطوا فى الأنبار فى أشهر مايو، يوليو وأغسطس وديسمبر”.

وكانت بعثة الأمم المتحدة أعلنت، اليوم الاثنين، مقتل وإصابة 1452 عراقياً بأعمال عنف وتفجيرات خلال شهر ديسمبر الماضى، وفيما بينت أن محافظة نينوى كانت الاكثر تضرراً تتبعها بغداد وكركوك، أكد ممثل الأمم المتحدة فى العراق أن هذه الأعمال تعد محاولة من تنظيم داعش لصرف الأنظار عن خسائره فى نينوى.