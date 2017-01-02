ألمانيا تتسلم أشهر مجرم مدان بقتل اللاجئين

وكالات (صدى):

أعلن القضاء السويدى، اليوم الاثنين، أنه سلم ألمانيا أحد أشهر المجرمين المدانين فى السويد بتهم قتل أومحاولة قتل مهاجرين، على أن يمثل أمام القضاء الألمانى للاشتباه بتورطه فى جريمة ارتكبت فى فرانكفورت عام 1992.

وقال النائب العام السويدى كريستر بيترسون “لقد وافقنا على إرساله إلى ألمانيا”، وأطلق على السويدى جون أوسونيوس لقب “رجل الليزر”بعد أن هاجم بين العامين1991 و1992 بواسطة بندقية مجهزة بليزر، مهاجرين أجانب فى السويد ما أدى إلى مقتل أحدهم وإصابة عشرة آخرين”.

وسلمت السويد المتهم إلى ألمانيا منذ أسبوع، وكان يمضى فى السويد عقوبة المؤبد لتورطه فى هجوم مسلح، ويعتبر أوسونيوس المشتبه به الأول فى التحقيقات لكشف قاتل يهودية فى 23 فبراير 1992 فى فرانكفورت، والتى كانت تدعى بلانكا زميجرود وتبلغ من العمر الثامنة والستين عاما، وتعمل فى أحد مطاعم المدينة الألمانية عندما قتلت خلال توجهها من مكان عملها إلى منزلها.