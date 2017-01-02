«النقد» تقبل طلب زيادة رأس مال شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني

واس (صدى):

قررت مؤسسة النقد العربي السعودي قبول طلب شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني بزيادة رأس مالها, مؤكدة أنه على الشركة استيفاء متطلبات الجهات الرسمية الأخرى.

وأوضحت في بيان صحفي اليوم أنها استلمت طلباً جديداً من شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني لرفع رأس مالها, وقامت بتحديد قائمة بالمتطلبات التي يلزم على الشركة تقديمها قبل البت في طلب زيادة رأس المال, التي تضمنت تقديم خطة عمل محدثة للخمس سنوات القادمة, وبناءً على مراجعة فريق العمل لخطة عمل الشركة المحدثة، تم إعلان المؤسسة قبول طلب شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني بزيادة رأس مالها .

وقالت :” إنّ موافقتها على طلبات زيادة رأس مال شركات التأمين لا تعني المصادقة على جدوى الاستثمار في أسهم تلك الشركات أو الاكتتاب في الحقوق الأولوية لتلك الشركات، وإنما تعني أنه تم استيفاء المتطلبات اللازمة للحصول على موافقة المؤسسة، مبينة أن تنفيذ خطة العمل هو مسؤولية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لتلك الشركات”.

ودعت ؤسسة النقد العربي السعودي جميع المساهمين في هذه الشركات إلى دراسة وتحليل نشرة الاكتتاب في زيادة رأس المال التي تصدرها الشركات للدعوة للاكتتاب في زيادة رأس المال، التي توافق على نشرها هيئة السوق المالية، وذلك لاتخاذ القرار المناسب في الاكتتاب في حقوق الأولوية في هذه الشركات.

يذكر أن مؤسسة النقد العربي السعودي كانت قد أعلنت في 29 / 11 / 2016 م عن تعذر موافقتها على طلب شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني زيادة رأس مالها لعدم استيفائها للمتطلبات الأساسية اللازمة لذلك.