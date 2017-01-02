تطبيق التأمين الصحي على الزائرين واستثناء الحجاج والمعتمرين والدبلوماسيين

علي القحطاني (صدى):

أكدت الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني إستكمال المتطلبات الإلكترونية لربط تمديد تأشيرة الزيارة بالتأمين الصحي .

و أوضحت الأمانة أن ذلك يتطلب وجود تأمين صحي ساري المفعول او وثيقة التأمين الصحي للزائرين المتواجدين في المملكة العربية السعودية وذلك بالتعاون مع المديرية العامة للجوازات ومركز المعلومات الوطني ، وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 180 بتاريخ 2 – 5 – 1435 هـ والذي ينص على إلزامية التأمين الصحي على جميع المتقدمين للحصول على تأشيرة دخول للمملكة بغرض الزيارة او تمديدها أو بغرض المرور و كذلك مرافقيهم .

و لفتت الأمانة الى أن وثيقة التأمين الصحي استثنت حجاج بيت الله الحرام و المعتمرين والدبلوماسيين و الزائرون للممثليات و المنظمات الدولية للأعمال الدبلوماسية .