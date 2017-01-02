بلدية بارق تصادر أكثر من ٤٠٠ صحن حديد بحملة على محال المندي

محمد طحيطح (صدى):

قام المراقبون بجولات رقابية على عدة محال المندي بمحافظة بارق بمنطقة عسير والمراكز التابعة، وتمت مصادرة أكثر من ٤٠٠ صحن حديد ملونة، وإتلافها، إضافة إلى مجموعة من الفرش المتهالك والأواني غير الصالحة للاستخدام.

واكد رئيس قسم صحة البيئة محمد عامر الشهري،على ضرورة استبدال الصحون الحديدية الملونة بصحون الاستيل غير القابلة للصدأ؛ وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين.