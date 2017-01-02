بلدية بارق تصادر أكثر من ٤٠٠ صحن حديد بحملة على محال المندي

محمد طحيطح (صدى):
قام المراقبون بجولات رقابية على عدة محال المندي بمحافظة بارق بمنطقة عسير والمراكز التابعة، وتمت مصادرة أكثر من ٤٠٠ صحن حديد ملونة، وإتلافها، إضافة إلى مجموعة من الفرش المتهالك والأواني غير الصالحة للاستخدام.
قام المراقبون بجولات رقابية على عدة محال المندي بمحافظة بارق بمنطقة عسير والمراكز التابعة، وتمت مصادرة أكثر من ٤٠٠ صحن حديد ملونة، وإتلافها، إضافة إلى مجموعة من الفرش المتهالك والأواني غير الصالحة للاستخدام.
واكد رئيس قسم صحة البيئة محمد عامر الشهري،على ضرورة استبدال الصحون الحديدية الملونة بصحون الاستيل غير القابلة للصدأ؛ وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين.
تسمى الصحون البارقيه نسبه لبارق وذلك بتطويرها وتكون اول صحون يكتب عليها صحتين وعافيه بالهناء والشفاء ولا تنسى تسمي وهكذا وتركيب عليها اناره وتحترف هذا العمل ويصبح باسم بارق لتكون علما لانتاج الصحون البارقيه الحديثه وكذلك الصحن الواحد الكبير جعله بتقسيمه الى اكثر من صحن بحيث يقسم الى اقسام متعدد فتضيف في صحن واحد فقط تنوع الاكل بوضع مربعات ودوائر داخل الصحن محدده من التطوير الحديث للصحون