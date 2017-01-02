تحذيرات حكومية من هجمات إلكترونية تستهدف الموظفين

عادل الحربي (صدى):

وجهت عدة جهات حكومية تحذيرات من وجود هجمات إلكترونية خطيرة تستهدف موظفي الدولة بالجهات الحكومية والخاصة، من خلال إرسال رسائل تصيد إلكترونية عبر البريد الإلكتروني.

وتبدو هذه الرسائل أنها من جهات معروفة أو أشخاص معروفين، وتحتوي على روابط لمواقع خبيثة أو تتضمن مرفقات خبيثة تهدف لإصابة جهاز المستخدم لتمكين المخترق من التحكم بالجهاز وسرقة المعلومات.

وحذرت تلك الجهات من الضغط على تلك الروابط أو فتح المرفقات الواردة بدون تأكيد من الجهة المرسلة، ومطالب بسرعة إبلاغ إدارة أمن المعلومات بكل جهة عن أي بريد إلكتروني مشبوه لاتخاذ الإجراء المناسب.