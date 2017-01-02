تركيا عازمة على مواصلة عملياتها العسكرية في الباب السورية

انقرة (صدى):

أعلن المتحدث بإسم الحكومة التركية نعمان كورتولموش اليوم أن أنقرة عازمة على مواصلة هجومها ضد “الارهاب” في شمال سوريا بعد إعتداء اسطنبول الذي تبناه تنظيم داعش.

وقال كورتولموش، وهو أيضاً نائب رئيس الوزراء، أن الاعتداء الذي أوقع 39 قتيلاً “هو رسالة موجهة للعمليات الخارجية، خصوصاً عملية درع الفرات” التي تستهدف التنظيم المتطرف والميليشيات الكردية.

وأضاف في ختام اجتماع للحكومة التركية برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان “سنواصل عملياتنا الخارجية بكل عزم”.

ولم يعلق المتحدث على تبني تنظيم داعش إعتداء اسطنبول.

وقال المتحدث التركي أيضاً أنه تم جمع “معلومات حول بصمات القاتل ومظهره الخارجي” مضيفاً “سندخل سريعاً في عملية كشف هويته”.

وتابع: “أن تركيا ستواصل عملياتها طالما أن المنظمات الإرهابية لا تزال تشكل تهديداً”.

وأضاف “أرادوا من هذا الاعتداء أن يؤكدوا أنهم لا يزالون يشكلون كابوساً لتركيا التي عاشت عاماً صعباً”.

وختم قائلاً “إلا أننا نقول لهم ما يلي: أينما كنتم سنطاردكم، وبعون الله ودعم امتنا، سنخضعكم وستتلقون الجزاء الذي تستحقونه”.