بالفيديو .. مواطن يروي كيف نجا من الموت المحقق في هجوم إسطنبول

انقرة (صدى):
روى شاب يدعى عمر فادن، أحد المواطنين الناجين من الهجوم الإرهابي الذي استهدف ملهى ليلي في مدينة اسطنبول التركية لحظات الخراب و التدمير و القتل التي عاشها برفقة آخرين لم تكتب لهم النجاة.
وقال فادن بحسب”العربية”: إنه في الساعة الواحدة والنصف دخل رجل ملتح يرتدي زياً أحمر ورفع الرشاش وأخذ يطلق النار على الجميع وهو يطلق صيحات التكبير.
وأضاف : القتل كان عشوائياً، ما دفعني إلى الهروب لدورة المياه، ومن ثم جاء المهاجم ووقف عند مدخل دورات المياه في منتصف المكان وأخذ يطلق الرصاص بشكل كثيف بكل الاتجاهات على الكل.
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4 تعليقات
خلكم جزاكم
محتفلين با اعياد عباد الصليب اللعين وفي مرقص وشراب وعاهرات
وجاكم من يقتلكم
مثل واحد كان يعزمني على ايش على عيد ميلاده قلت له سرها وراك خل اعياد الميلاد اللي تعرفها
وسوا احتفاله وواحد من العيال بلغ عليهم الهيئة والهيئة بغت تقتحم المكان شقق خاله
وصروخ عليهم هو والحارس ومن معهم قال والله حفله علشاني مسوي حادث وطالع من المستشفى
وتركووه الهيئة
وبعد اسبوووع جاء عليه حادث
ونطلته السياره نطلع وبغى يموت
ظهره انمشع مدري جاه انزلاق غضروفي وهو توه ماجاء ال 25 سنه
لكن الحين مسوي عمليه تجميل وليتها وقفت على اعياد الميلاد وبس
الا عمليات تجميل في الوجه ويشوفه الواحد يقول بنت خالصه
وانا لو قابلته جهزتها وش كبرها وتفلت عليه وابن امه يفتح فمه بحرف واحد
لكن قاطع العلاقه مع هالاشكال والا كانت تجمعنا بهم الا الدراسه وفرقتنا واحسن شيء
لا تعودها ثاني مرة وما كل مرة تسلم الجرة ،،،،
وشهد شاهد من اهله
هذا اعترف انه في ملهى ليلي
لااحد يجي ويقول مطعم 😤😤
لااحد يجي ويقول مطعم
انا قلت سابقا وش هالمطعم اللي يستوعب 200شخص وهم كل محلاتهم شبر بشبر 😤😤
لااسمع احد يقول مطعم
اجل فادن ومواطن 🤔
ليتك لاحقهم
ماطاح من النجوم اخف للسماء
عاله ع البشريه اشكالك
رايح تدعم سياحة الفجور وترمي فلوسك ع النسوان والحريم …واخوانا في ديار الحروب ماتوا جوع وعطش…. ع هيك عينات 😤😤😤