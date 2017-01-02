اتحاد الكرة يمنع الشباب من القيد في الانتقالات الشتوية

معاذ محمود (صدى):
ألزمت لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم، لجنة الاحتراف بمنع نادي الشباب من قيد اللاعبين في فترة الانتقالات الشتوية، وذلك تنفيذا لقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم.
وأصدر اتحاد الكرة بيانا رسميا نص على “إلزام لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم بتنفيذ الفقرة (III/6) من قرار غرفة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم والتي تقضي بمنع نادي الشباب من تسجيل أي لاعبين جدد محلياً أو دولياً خلال كامل فترة التسجيل القادمة”.
نادي الشباب ينقصه الجماهير ورئيس نادي بمواصفات خالد البلطان فقط ويرجع بقوه ولا ننساء أنه من أكثر الفوز ببطولات كاس الملك دق خشم نادي النصر وخذا الكاس ودق خشم نادي الأتحاد وأخذ الكاس الملك
أوما الأهلي حاله نادره تسبب في أنسحاب النادي الأهلي عقب ما أحرز في مرماهم ست أهداف متتاليه وكان يتبقى من الشوط الثاني أكثر من نص ساعه على أنتهاء المباره عندها قام النادي الاهلي بعمل تمثليه مكشوفه بسقوط لاعبيهم على الأرض بداعي الأصابه وبالتالي تم أنسحابهم ورئيسهم كان يطلب من ممثلي نادي الشباب بعدم التسجيل في مرماى فريقه والاكتفاء بالاهداف الحاليه لاكن الليوث روضو الضفادع وعلموهم حجمهم الطبيعي !
هلالي ومتعاطف مع الشباب