اتحاد الكرة يمنع الشباب من القيد في الانتقالات الشتوية

معاذ محمود (صدى):

ألزمت لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم، لجنة الاحتراف بمنع نادي الشباب من قيد اللاعبين في فترة الانتقالات الشتوية، وذلك تنفيذا لقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأصدر اتحاد الكرة بيانا رسميا نص على “إلزام لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم بتنفيذ الفقرة (III/6) من قرار غرفة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم والتي تقضي بمنع نادي الشباب من تسجيل أي لاعبين جدد محلياً أو دولياً خلال كامل فترة التسجيل القادمة”.