منتخب السلة يتخطى البحرين في البطولة العربية بالقاهرة

معاذ محمود (صدى):

حقق المنتخب الأول لكرة السلة، الفوز على نظيره منتخب السلة بنتيجة (102-99)، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن لقاءات الجولة الثالثة من منافسات البطولة العربية المقامة حاليا في العاصمة المصرية القاهرة وتستمر حتى يوم 8 يناير الجاري.

وأقيمت المباراة على صالة 2 بمجمع الصالات المغطاة في ستاد القاهرة.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب غدًا الإثنين مع الإمارات ضمن لقاءات الجولة الرابعة.

بتلك النتيجة، يرتفع رصيد المنتخب السعودي إلى 5 نقاط يحتل بهم المركز الثاني، فيما تجمد رصيد المنتخب البحريني عند 4 نقاط.