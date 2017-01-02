محافظ الليث يقدم تعازي القيادة لذوي الشهيد البركاتي

نايف السالم (صدى):

قدم محمد بن عبد العزيز القباع محافظ الليث اليوم، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد حفظهم الله، وتعازي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، لأسرة وذوي شهيد الواجب الجندي أول هاشم بن عبيد بن محمد البركاتي الذي أستشهد أثناء أدائه لواجبه في الدفاع عن دينه وحدود الوطن بمنطقة جازان.

وأكد محافظ الليث خلال زيارته اليوم، لأسرة الشهيد بمنزلهم في قرية الوسقة جنوب محافظة الليث، فخر واعتزاز الجميع بالشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته.

وقال:”ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير في الدفاع عن أرض الحرمين الشريفين هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن”.

وفى المقابل قدم ذوو الشهيد الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على الاهتمام الدائم بأبنائها في كل مكان، مؤكدين أن ابنهم استشهد في ميدان العز والكرامة والشرف للدفاع عن هذا الوطن الغالي.

وفى سياق آخر، أديت صلاة الميت على الشهيد البركاتي بعد فجر يوم أمس، في الجامع الكبير بالوسقة .

وشارك فى زيارة محافظ الليث، مساعد مدير شرطة محافظة الليث المقدم علي بن عبد الرحمن القرني ومساعد مدير المتابعة بقيادة حرس الحدود بالمحافظة ورؤساء المراكز الإدارية.