إيقاف الدوري 23 يوما بسبب معسكر المنتخب بأبو ظبي

معاذ محمود (صدى):

تسبب المعسكر الخارجي للمنتخب الوطني لكرة القدم، والذي يقام في مدينة أبو ظبي الإماراتية، ضمن برنامجه المعد له من أجل الاستعداد إلى التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لمونديال روسيا 2018، في إيقاف دوري جميل للمحترفين لمدة 23 يوما.

ويتصدر المنتخب السعودي مجموعته بعد انتهاء مباريات المرحلة الأولى من التصفيات برصيد 10 نقاط، متقدمًا على نظيره الياباني بفارق الأهداف الذي يملك الرصيد نفسه من النقاط.

ويستعد المنتخب السعودي لمواجهة تايلاندا يوم الخميس 23 مارس المقبل في افتتاح مباريات الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

ويلعب المنتخب السعودي مباراتين وديتين في معسكر أبوظبي، الأولى مع المنتخب السلوفيني يوم 10 يناير الجاري، والثانية ضد منتخب كمبوديا يوم 14 يناير.