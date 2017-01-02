بالصور.. أمير الشرقية يطلع على نظام “باشر” .. و يدشن المركبات الجديدة للمرور السري

حمود الدهمشي (صدى):

اطلع الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز ،أمير المنطقة الشرقية، اليوم الاثنين على نظام “باشر” لرصد المخالفات الذي أطلقته الإدارة العامة للمرور مؤخراً ،و قام بتدشين المركبات الجديدة للمرور السري بالمنطقة.

ووجه الأمير حديثه عبر مداخلة مع غرفة العمليات للعاملين في الميدان من رجال المرور قائلاً: “موفقين، ونبارك لكم ما حصلتم عليه من أجهزة جديدة تساعدكم في أداء عملكم، ونتوقع منكم أداءً يرتقي لخدمة إخوانكم المواطنين في كل مكان”.

وشدد سموه على أهمية التواجد الميداني ورصد جميع الملاحظات والظواهر السلبية عبر الأجهزة والمعدات، بالإضافة إلى التعامل الحسن والتوجيه بالحسنى.