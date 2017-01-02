مسؤول أمنى برازيلى يعلن مقتل 50 شخصا فى أعمال شغب في أحد السجون

برازيليا (صدى):

نقلت شبكة جلوبو التلفزيونية البرازيلية عن مسؤول أمن برازيلي اليوم، مقتل ما لا يقل عن 50 شخصا في أعمال شغب دموية في مدينة ماناوس التي تقع وسط غابات الأمازون.

وذكر سيرجيو فونتيس مدير الأمن في ولاية أمازوناس لتلفزيون جولوبو، إنه يخشى العثور على مزيدا من القتلى بينما يتضح للسلطات مدى نطاق التمرد الذي بدأ في وقت متأخر أمس الأحد بسبب شجار بين عصابات مخدرات متنافسة.

وتعرضت البرازيل إلى انتقادات من منظمات حقوقية دولية بسبب نظام سجونها، حيث الاكتظاظ بالنزلاء هو الوضع الطبيعي واندلاع أعمال شغب عنيفة حدث روتيني.