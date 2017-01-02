مقُتل 6 مسلحين في محافظة مأرب في قصف لقوات التحالف العربي

فهمي محمد (صدى):

قصفت مقاتلات التحالف العربي تجمعات لمليشيات الحوثيين والقوات الموالية للمخلوع علي عبدالله صالح، مما أسفر عن مقُتل 6 مسلحين في محافظة مأرب.

وأكدت مصادر عسكرية يمنية، إن مقاتلات التحالف العربي قصفت دوريتين عسكريتين للحوثيين وقوات صالح في منطقة المخدرة بمديرية صرواح غرب مأرب، ما أدى إلى سقوط 6 قتلى وتدمير الدوريتين.

وأضافت أن مدفعية الجيش الوطني، استهدفت هي الأخرى دورية للحوثيين وقوات صالح تحمل ذخائر، ما أدى إلى تدميرها.

و أشار المصادر الى أن رجال الجيش والمقاومة لا يزالون مستمرين بتمشيط منطقة المخدرة، بمساندة مقاتلات التحالف العربي، للتأكد من تحريرها من قبضة مليشيا الحوثي وصالح.