شؤون المرأه بمكتب عمل الخرج تشارك بمعرض التوظيف الرابع للكلية التقنية

عادل الحربي (صدى):

شاركت ادارة شؤون المرأه بمكتب عمل الخرج في معرض التوظيف الرابع الذي اقيم في مبنى الكلية التقنية للبنات بالخرج .

وذكرت مديرة إدارة شؤون المرأة بمكتب عمل الخرج نوف المحسن أن مشاركة الادارة تأتي لدعم طالبات العمل وخريجات الكلية وتعريفهن بدور وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ونشر أهداف واستراتيجيات الوزارة والتعريف بأنظمتها وخدماتها عبر بروشورات وكتيبات تم توزيعها بالإضافة لاستقبال الاستفسارات والرد عليها.

وفي ختام المعرض شكرت عميدة الكلية التقنية للبنات بالخرج بثينة الدمخ ادارة شؤون المرأة بمكتب عمل الخرج وقدمت شهادة شكر وتقدير لخطوتهم الايجابية الهادفة لتثقيف الخريجات وطالبات العمل .