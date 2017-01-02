بريد جازان حقق نقاط البيع

جازان /احمد مسملي (صدى):

حققت نقاط البيع بمؤسسة البريد السعودي بجازان

المركز الثاني على مستوى المملكة والاول على المنطقة الجنوبية ( لمبيعات ليبارا موبايل) وذلك للربع الاول والربع الاخير للعام 2016 .

استهدفت المبيعات الجاليات الاجنبية والاسيوية تحديدا بواسطة التسويق الشبكي في الربع الاول والتسويق المباشر في الربع الاخير .

الصور المعروضة من تكريم شركة ليبارا بحضور مساعدي المدير العام والمدير الاقليمي لشركة ليبارا بالمنطقة الجنوبية .

وقوفا من اليمين:

سوبر فايزر المكاتب الامامية بالمجمع البريدي عبدالله العطار . . الاستاذ ابراهيم بكاري مدير بريد المدن.. الاستاذ عمر جبريل مساعد المدير العام للعمليات .. ياسر عسيري المدير الاقليمي لليبارا بالمنطقة الجنوبية ..الاستاذ محمد الاثلاوي مساعدالمدير العام ومدير مراكز الخدمة .. علي الكاملي مدير المبيعات .. الاستاذ ياسر الامير مساعد المدير العام المالي والاداري.. الاستاذ توفيق ابو شرحة مدير التسويق والاستثمار .وتم تكريم موظفي نقاط البيع الفاعلين وسيتم تغطية التكريم لاحقا .