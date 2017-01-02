تكثيف البحث عن جانٍ طعن مواطن في ثار

يكثف رجال شرطة منطقة نجران جهودهم لضبط شخص طعن مواطن يبلغ من العمر ٣٦ عام في خاصرته اليمنى بالقرب من أحد المحلات التجارية في محافظة ثار فأرداه قتيلاً في الحال.
وأوضح النقيب عبدالله محمد العشوي الناطق الإعلامي بشرطة منطقة نجران أنه في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الأحد تبلغ مخفر شرطة قطن التابع لشرطة محافظة ثار عن وجود شخص ملقى على الأرض بالقرب من أحد المحلات التجارية مضرجاً بالدماء وفور تلقي البلاغ جرى الانتقال للموقع من قبل رجال الضبط الجنائي والمختصين.
وأضاف العشوي أنه عند وصول الفرق اتضح أن المصاب مواطن سعودي يبلغ من العمر ٣٦ عاما به طعنة في خاصرته اليمنى تم إسعافه من قبل الهلال الأحمر إلى مستشفى ثار العام ولكن المصاب توفي قبل وصوله للمستشفى وأودع الجثمان ثلاجة الموتى ومازال البحث جاريا عن الجناة.
2 تعليقان
سيتم الكشف على الجاني وسوف يسجن ويحكم بالقصاص ومن ثم تأتي قبيلة القاتل وتذهب لأصحاب الدم بآلاف من الشيوخ والأمراء ورجال الأعمال ورجال دين لطلب وساطتهم يأتون جاهيات لمنزل والد المقتول وينخونه ويمجدونه ويتذللون بأن القاتل نادم على فعلته وأنه وحيد أمه ومن الكذب المبالغ فيه ألى أن يراف بحاله والد المقتول وبنفس الوقت يريد أن يكون ثرياء بأقل مدة ممكنه عندها يتنازل عن قاتل أبنه بشرط أن يدفع دية المقتول ( خمسون مليون ريال ) عندها يضظر والد المسجون بقبول شرطه المعجزه والرضوخ للأمر الواقع عندها يستقبل التبرعات من قبيلته كافه واذا لم توفي القبيلة المبلغ يطر والد المسجون بطلب المعونه من باقي القبائل الأخرى وأذا لم يكتمل المبلغ بعدها يآتي أحد الأمراء أو رجال الأعمال ويقوم بالواجب وهو بدفع كامل المبلغ المتبقى !
والد القتيل / بآع دم ولده بالمال من اجل الثراء السريع وخسر محبة الناس وأيضاً خسر مكانته عند قبيلته كافه / بسس يستطيع أن يجبرهم على محبته عندما يصبح من الرجال الأثرياء في المستقبل ورجل أعمال له مكانته في المجتمع .. أذا استثمر المبلغ الديه بالأستثمار والتجاره الاقرباء والأغراب بتقربون له ويمتدحونه بآسم الشيخ وكتابت قصائد مديح وثناء له .. وبالاول والاخير اسمه انا تاجر دم
أما والد المقتول / أضطر أن يخرج في الاعلام والصحف وطلب المعونات من قبيلته والقبائل الاخرى وأخذ يجول ويصول المملكه بشرقها وغربها من شمالها وجنوبها لأنقاذ أبنه وطلب من جميع الشعب التبرع لسداد دية أبنه ! عندها الأبن القاتل أتعب أباه في الدنيا وأنقص من شان أباه في طلب الأموال القبيله ومن ثم القبائل الاخرى ومن ثم من كافة الشعب.. وكل هذي المحن التي أصيب بها أباه سوف تبقى في ذكريات مؤلمه في ذاكرة الأب ولا يمكن نسيانها حالة الضعف التي تعرض لها والاحراجات التي اصيب بها عند جمعه للدين .
صح إلسانك يا متقشف لأقصى درجه .