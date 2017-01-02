تكثيف البحث عن جانٍ طعن مواطن في ثار

راشد آل شريه (صدى):

يكثف رجال شرطة منطقة نجران جهودهم لضبط شخص طعن مواطن يبلغ من العمر ٣٦ عام في خاصرته اليمنى بالقرب من أحد المحلات التجارية في محافظة ثار فأرداه قتيلاً في الحال.

وأوضح النقيب عبدالله محمد العشوي الناطق الإعلامي بشرطة منطقة نجران أنه في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الأحد تبلغ مخفر شرطة قطن التابع لشرطة محافظة ثار عن وجود شخص ملقى على الأرض بالقرب من أحد المحلات التجارية مضرجاً بالدماء وفور تلقي البلاغ جرى الانتقال للموقع من قبل رجال الضبط الجنائي والمختصين.

وأضاف العشوي أنه عند وصول الفرق اتضح أن المصاب مواطن سعودي يبلغ من العمر ٣٦ عاما به طعنة في خاصرته اليمنى تم إسعافه من قبل الهلال الأحمر إلى مستشفى ثار العام ولكن المصاب توفي قبل وصوله للمستشفى وأودع الجثمان ثلاجة الموتى ومازال البحث جاريا عن الجناة.