تُعيين أول «قائدة» لمركز شرطة في سلطنة عمان

مسقط (صدى):

عينت الشرطة في سلطنة عمان ، شيخة الحمبصية، كقائدة لمركز شرطة، وذلك كأول امرأة عمانية تشغل هذه الوظيفة.

وأعربت الضابطة وهي برتبة مقدم بحسب”سكاي نيوز عربية”، عن شعورها بالسعادة والفخر لكونها أول امرأة عمانية تتبوأ هذا المنصب.

وأضافت “مثل هذا القرار بمثابة الدافع لي ولغيري من الشرطيات العمانيات لتقديم الأفضل للبلاد”.

وتعهدت ببذل قصارى جهدها للتوفيق بين عملها وحياتها الأسرية.

الجدير بالذكر أن شيخة التحقت بشرطة عمان عام 1990. وفي عام 1996 تم ترشيحها في الدورة الأولى للضباط في الشرطة النسائية، وعملت كرئيسة لقسم الأحداث والشؤون الإدارية في مسقط