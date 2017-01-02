  • نشر : 2017/01/02 - 7:52 م
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هبوط طائرة اضطراريا بعد إقلاعها بسبب الشجار على دخول الحمام

هبوط طائرة اضطراريا بعد إقلاعها بسبب الشجار على دخول الحمام
نورة الشهري (صدى):

هبطت طائرة تابعة لشركة الطيران «Delta Air Lines» إلى اضطراريا بعد إقلاعها بقليل بسبب الشجار بين راكبة وطاقم الطائرة على دخول الحمام.
وذكرت قناة «ABC News» أن الطائرة أقلعت من مطار في ولاية منيابولس باتجاه لوس انجلس. وأوضحت القناة أن راكبة قررت الذهاب إلى الحمام في وقت غير مسموح فيه للركاب بالتحرك، وعندما حاول طاقم الطائرة منعها اندلعت مشاجرة وارتفع الصياح بعد أن التحق بها مرافقها.
وبعد أن حذر الطيار الركاب من أنه سيضطر إلى العودة في حال عدم التزام الهدوء، قرر العودة بالطائرة إلى المطار الذي أقلع منه وتم إخراج المرأة ومرافقها وإيقافهما في انتظار توجيه تهمة مخالفة القوانين الفدرالية والمحلية.




5 تعليقات


  1. ألجرناس 🌴 [ عدد التعليقات: 1336 ] 02/01/2017 في
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    1

    هههههه. مسكينه حصرانه لو مسويتها على الكرسي احسن لها من سجن المطار .

  2. 🌟نوال [ عدد التعليقات: 10013 ] 02/01/2017 في
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    2

    ههههههه كان صبرتي دقايق بدال ماينزلونك من الطيارة

  3. امل الطيار [ عدد التعليقات: 5676 ] 02/01/2017 في
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    3

    وهي ليه ماراحت للحمام يوم كانت في المطار 🤔🤔
    عموما اتوقع انها نفسيه ….فيها ناس اذا شعروا بالخوف يقوم المخ بارسال سيالات عصبيه للمثانه فيشعر الشخص برغبه في الذهاب للحمام…وهو في الحقيقه المثانه فارغه
    اتوقع هذي هيك 😊😊

  4. دآنـــــــہہ [ عدد التعليقات: 9251 ] 02/01/2017 في
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    4

    ههههههههههههع

  5. غرام الجنوب [ عدد التعليقات: 480 ] 02/01/2017 في
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    5

    ي ويل حالي من الطياره ,,,

    اول مره ركبتها سويت حفلة رعب ،،،

    بس طاقم الطيارات عندنا مافيهم خير مايرجعون بالطياره ابد ،،

    الا انا قلت خلاص رجعوني ماعاد ابي اطير 😂😂،،،


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