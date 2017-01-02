هبوط طائرة اضطراريا بعد إقلاعها بسبب الشجار على دخول الحمام

نورة الشهري (صدى):

هبطت طائرة تابعة لشركة الطيران «Delta Air Lines» إلى اضطراريا بعد إقلاعها بقليل بسبب الشجار بين راكبة وطاقم الطائرة على دخول الحمام.

وذكرت قناة «ABC News» أن الطائرة أقلعت من مطار في ولاية منيابولس باتجاه لوس انجلس. وأوضحت القناة أن راكبة قررت الذهاب إلى الحمام في وقت غير مسموح فيه للركاب بالتحرك، وعندما حاول طاقم الطائرة منعها اندلعت مشاجرة وارتفع الصياح بعد أن التحق بها مرافقها.

وبعد أن حذر الطيار الركاب من أنه سيضطر إلى العودة في حال عدم التزام الهدوء، قرر العودة بالطائرة إلى المطار الذي أقلع منه وتم إخراج المرأة ومرافقها وإيقافهما في انتظار توجيه تهمة مخالفة القوانين الفدرالية والمحلية.