قاصر تلد سفاحًا من أبيها في الكويت.. والأمن يقبض على الأب

خالد الظفيري (صدى):

حملت فتاة قاصر بالكويت من أبيها وأنجبت طفلة في المستشفى.

فقد ترك الأب نفسه فريسة إلى الشيطان واستحل ما حرمه الله،وتملكه شذوذه ومرضه وسيطرت عليه هوى نفسه الأمارة بالسوء، واستغل ضعفها تارة، وخوفها منه تارة أخرى، فاستسلمت له ليفقدها أعز ما تملكه الفتاة، ويستمر في غيه لا يردعه رادع، ولا يوقفه وازع، حتى اعتاد على معاشرتها معاشرة الأزواج أياماً طويلة، وليالي أشد طولاً، مستغلاً غياب من يشاركونه المنزل، أو منتهزاً فرصة تغيبهم عنه.

إلى أن جاءت اللحظة الحاسمة وكبرت النطفة التي في أحشائها ووضعت حملها في أحد مستشفيات الكويت وانكشف المستور، وبالاستفسار منها عن اسم والد الجنين، أفادت أنها غير متزوجة، وأنها حملت بطريقة غير شرعية من والدها.

وعلى الفور تم إبلاغ الأجهزة الأمنية، التي فتحت تحقيقاً بالقضية، حيث تم إلقاء القبض على والد الفتاة، وتم تحويل الفتاة وجنينها إلى الطب الشرعي لغايات إجراء تحليل DNA لبيان حقيقة ادعاء الفتاة.