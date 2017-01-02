حملت فتاة قاصر بالكويت من أبيها وأنجبت طفلة في المستشفى.
فقد ترك الأب نفسه فريسة إلى الشيطان واستحل ما حرمه الله،وتملكه شذوذه ومرضه وسيطرت عليه هوى نفسه الأمارة بالسوء، واستغل ضعفها تارة، وخوفها منه تارة أخرى، فاستسلمت له ليفقدها أعز ما تملكه الفتاة، ويستمر في غيه لا يردعه رادع، ولا يوقفه وازع، حتى اعتاد على معاشرتها معاشرة الأزواج أياماً طويلة، وليالي أشد طولاً، مستغلاً غياب من يشاركونه المنزل، أو منتهزاً فرصة تغيبهم عنه.
إلى أن جاءت اللحظة الحاسمة وكبرت النطفة التي في أحشائها ووضعت حملها في أحد مستشفيات الكويت وانكشف المستور، وبالاستفسار منها عن اسم والد الجنين، أفادت أنها غير متزوجة، وأنها حملت بطريقة غير شرعية من والدها.
وعلى الفور تم إبلاغ الأجهزة الأمنية، التي فتحت تحقيقاً بالقضية، حيث تم إلقاء القبض على والد الفتاة، وتم تحويل الفتاة وجنينها إلى الطب الشرعي لغايات إجراء تحليل DNA لبيان حقيقة ادعاء الفتاة.
قاصر تلد سفاحًا من أبيها في الكويت.. والأمن يقبض على الأب
حملت فتاة قاصر بالكويت من أبيها وأنجبت طفلة في المستشفى.
4 تعليقات
اعوذ بالله يارب لاتبلانا
اعوذ بالله اعوذ بالله اعوذ بالله
بنتك يامجرم بنتك ياحيوان بنتك يا نذل
لاحول ولاقوه إلا بالله
القصص اللي هيك جسمي يقشعر اذا قريت عنها 😭😭
بهالدنيا البنت ماتشوف امانها الا في ابوها لو اخوانها كثر التراب …الاب غييييييير
واذا كان الاب هيك والله انها مصيبه عظيمه😭😭😭
الله المستعان الحال يخوف