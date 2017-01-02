الحملات الرقابية تضبط 346 مخالفة وتوقف الخدمات عن 170 منشأة بالرياض

عادل الحربي (صدى):

أسفرت الجهود والحملات الرقابية والتفتيشيه التي يقوم بها “المكتب الأمني المشترك بحي البطحاء بالرياض” الذي شكل بتوجيه من إمارة منطقة الرياض وضم ممثلين من عدة قطاعات حكومية إلى جانب ممثلين من مكتب العمل التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالرياض لمتابعة وضبط العمالة الوافدة التي تعمل بطرق غير نظامية ومتابعة الالتزام بقرار توطين قطاع الاتصالات، عن ضبط العديد من المخالفات نتج عنها إغلاق 3 محلات وتسجيل 9 مخالفات لنظام العمل.

ووفقاً لاحصائية رسمية فقد نجح فرع الوزارة بمنطقة الرياض خلال الفترة القليلة الماضية وعبر اللجان التفتيشية في مدينة الرياض وماجاورها في ضبط 346 مخالفة، وأوقف خدمات مكتب العمل عن 170 منشأة لعدم التزامها بالسداد.

وكان عدد المخالفات التي تمت مباشرتها وصدرت بحقها عقوبات وغرامات 307 مخالفات، تم تسديد 129 مخالفة منها ويجري العمل حاليا على استيفاء مبالغ المخالفات التي لم يلتزم أصحابها بالسداد وعددها 178 مخالفة من أصل 307.

وسيرفع المكتب تقارير عن 5 منشآت خارج مدينة الرياض للمكاتب التي تقع في نطاق المدن والمحافظات التابعة للرياض.

وكشف مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض المهندس طارق الزهراني أن الحملات المشتركة والجولات التفتيشية مستمرة وفق الخطط المعدة مسبقاً للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بلوائح وقرارات الوزارة المنظمة لسوق العمل، وجدد الدعوة لكافة عملاء الوزارة بالإبلاغ عن مخالفات نظام العمل، من خلال الموقع الإلكتروني أو تطبيق “معا للرصد” على الرابط https://rasd.ma3an.gov.sa/، مشيراً إلى أنه سيتم التعامل الفوري مع البلاغات، كما يمكن أيضا الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد 19911.