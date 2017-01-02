رسالة مؤثرة من العشرينية «شهد» قبل مقتلها في هجوم إسطنبول

رسالة مؤثرة من العشرينية «شهد» قبل مقتلها في هجوم إسطنبول
طلال الغامدي (صدى):

شهد سمان مواطنة عشرينية ذهبت ضحية حادث إسطنبول الإرهابي، قالت في آخر رسائلها على موقع «سناب شات»، تمنت لمتابعيها سنة خالية من الأوجاع مليئة بالحب والسعادة: «قريباً ستفتح لكم صفحة بيضاء لعام جديد»، لكنها رحلت بيد الإرهاب.
وقال سليمان سمان: «كانت أختي ذات الـ 26 عاماً تنتظر في مطعم ريانا بإسطنبول خالي وزوجته وابنته الصغيرة للعشاء في تلك الليلة بمنطقة ارتاكوي، وكانت على تواصل دائم معنا على الواتساب، لكن ازدحام الشوارع أدى لتأخر خالي، وكتبت له وأسرته حياة جديدة»، موضحاً أنهم كانوا في اسطنبول لمهمة عمل وسياحة، لكن الإرهاب حول السعادة إلى حزن، قائلا: «ما ذنب أختي البريئة؟».
وشهد، محامية تخرجت حديثاً من قسم القانون، وقد أنهت 4 سنوات من التدريب في المهنة، ولها أختان أكبر منها، إحداهما تحضر الدكتوراه في أميركا، والثانية في فرنسا لإكمال ماجستير الطب، إضافة إلى شقيقين أصغر منها.
يذكر أن هجوم اسطنبول الإرهابي الذي وقع ليلة رأس السنة خلف 39 قتيلاً، وأكثر من 40 جريحاً، منهم 7 سعوديين و10 جرحى.




128 تعليق


  1. محمد [ عدد التعليقات: 20 ] 03/01/2017 في
    رد
    101

    الأمن في العالم اصبح اضعف منذي قبل لا يغرك وجود كم عسكري او ظابط على الباب الآن العالم في حرب مع الاٍرهاب لم يسبق لها مثيل وأصبح الاٍرهاب اقوى اقوى من كثير من الدول بسبب بسيط ان لكل زمن ارهاب والزمن هذا زمن التطور والتكنلوجيا والآن الارهابيين ليس كمثل الارهابيين قبل عشر سنوات الآن يستخدمون التكنلوجيا ووسائل التواصل الحديثه ولديهم علماء وعسكريين وضباط سابقين في عدة دول وأصبح لديهم استخبارات واسلحة متطورة وغيرها وللاسف الشديد استطاعو بذكائهم تجنيد عسكريين يعملون في قطاعات عسكرية في كثير من الدول وهذا من اخطر الاساليب ان يصبح حاميها حراميها اصبح العالم مخترق من قبل مخابرات الاٍرهاب ولو تلاحظون ان اغلب دول العالم هذه السنة تجرعت كأس الاٍرهاب ومنها دول متطورة في المجالات العسكرية والأمنية واخطر مايواجه العالم اليوم هو :
    ١- تجنيد العسكريين من قبل الإرهابيين
    ٢- استخدام التكنلوجيا الحديثة ووسائل التواصل
    ٣- تجنيد علماء وضباط في الامن في جميع دول العالم
    ٤- تجنيد المراهقين والعاطلين و المرضى النفسيين وذوي السوابق القانونية والمخدرات
    ٥- تجنيد الفقراء وتحريضهم على الخروج على دولهم ومن المعروف انه في اي دولة كلما يزيد مستوى الفقر كلما يقل الولاء لدولة
    لذلك وسيلة الدفاع التقليدية ( العسكرية) اصبحت شيء من الماضي وليس لها فائدة الا اذا قرنت معاها وسائل اخرى مثل
    التحصين ليس التحصين بالسلاح او بالنصيحة ولكن التحصين بالوقوف على نقاط الضعف لدى الشعوب لان الاٍرهاب لا يدخل الا من باب ضعف مستحيل يدخل من باب قوي فهو كالسيل او الماء لما ينسكب على سطح منزل يبقى يلف على السطح حتى يجد مكان ضعيف على السطح ويدخل منه ومن أبواب الضعف في المجتمعات مثلا الفقر و البطالة و التعليم غير الجيد

  2. وادي حلي [ عدد التعليقات: 28 ] 03/01/2017 في
    رد
    102

    تعليق (ميعاد) رقم (5) ليتك كنتي معاهم عشان تكوني متحضرة وتقابلي ابليس في قبرك وعشان يهنيك بحسن الخاتمة في احضان الشيطان

  3. slman [ عدد التعليقات: 529 ] 03/01/2017 في
    رد
    103

    قال تعالى ان الله لايغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء . فهم تحت رحمته ومشيئته ان شاء عذبهم وان شاء غفر لهم اذا لم يشركو به فنحن لايحق لنا ان نخوض في الحكم بمصيرهم والجزم بانهم من اهل النار وفق الله الجميع للخير

  4. slem999 [ عدد التعليقات: 969 ] 03/01/2017 في
    رد
    104

    أقرأ ردود بعض الأقزام المتخلفين وأتألم على حال البلد
    وكأن لهم وصاية على الدين والناس وحتى الله سبحانة وتعالى نصبوا أنفسهم وكلاء له على الأرض
    ولكن أتمنى من كل واحد أن ينظر لنفسه وأخلاقه من الداخل بلارتوش وكذب وتزوير ليعلم يحقيقة نفسة المتردية.. رحم الله من قضوا على يد الأرهاب الغاشم وندعوا بالشفاء للمصابين
    ولاعزاء للحاقدين أعداء الأنسانية

  5. slem999 [ عدد التعليقات: 969 ] 03/01/2017 في
    رد
    105

    مجرد كلام أنظري لداخلك وأفعالك وتعاملك مع الآخرين
    هل هي مطابقة لتعاليم الدين فعلاً

  6. slem999 [ عدد التعليقات: 969 ] 03/01/2017 في
    رد
    106

    أنتي من أي فتحة يخرج منك الكلام ههههههههههههههههههه

  7. الزهراني200015 [ عدد التعليقات: 8 ] 03/01/2017 في
    رد
    107

    قال قال ايش شهيده هههههههههههههههههه هههههه

    الا افتكينا منك وياليت بقيه من يسلك سلوكك من دكور واناس ان يحلقون بك

  8. slem999 [ عدد التعليقات: 969 ] 03/01/2017 في
    رد
    108

    عربي لو سمحت

  9. سيهون [ عدد التعليقات: 186 ] 03/01/2017 في
    رد
    109

    الله يرحمها ويرحم جميع موتانا وموتى المسلمين هذا أولا ثانيا بعض المعلقين تافهين جدا دخلوا في نواياها وهي مسكينه كانت تنتظر في مطعم ومو في بار او مرقص بعض المعلقين ما ادري ايش وضعهم قذفوها واستهزؤوا بها وكأنهم عارفين عن مصيرها اتقوا الله في تعليقاتكم واتركوا الناس في حالها إلى متى وانتوا تقذفون وتستحقرون الي يعيش وينفتح ما اقول الا حسبي الله ونعم الوكيل

  10. أحمد [ عدد التعليقات: 38 ] 03/01/2017 في
    رد
    110

    روى والد “شهد سمان- ٢٥ عامًا” التي لقيت حتفها في الهجوم الإرهابي في اسطنبول أول أمس ونتج عنه مصرع ٥ سعوديين هي من بينهم، وإصابة حوالي ١٠ آخرين؛ تفاصيل آخر مكالمة جمعته معها وقصة سفرها لتركيا، وكيف تلقى نبأ رحيل أصغر بناته برباطة جأش وصبر وثبات محتسبها عند الله؟ حيث يسبقها بالعمر شقيقتاها؛ إحداهن طبيبة أسرة، والأخرى صيدلانية.

    وأكد في معرض حديثه أن جثمان “شهد” سيصل للمدينة المنورة غداً بعد تواصل السفارة التركية معهم.

    وقال والدها “عبدالكريم سمان” في تصريح خصّ به “سبق”: “ظننا بالله كبير ودائماً الله يكون عند حسن ظن عبده به، ونحن نحتسبها عند الله واللهم صبّر والدتها وإخوانها، وابنتي رحمها الله غير متزوجة، وكانت تعمل محامية لدى مجمع الأمير سلطان الحضاري وأمضت عندهم حوالي أربع سنوات”.

    وأضاف: “بعدها توجهت وعملت لدى القسم القانوني في شركة تمر مستشارة وقانونية، واستقالت قبل أن تغتال وتغدر بحوالي ٣ أيام، وتقدمت للخطوط السعودية وقُبلت بقسم التموين، إلى جانب عملها الخاص، وأنشأت مكتبًا مع خالها؛ لكونه محاميًا كذلك، وكان طموحها كبيرًا”.

    وأشار: “أما قصة ذهابها لتركيا فكانت قد غادرت الجمعة الماضية مع عائلة خالها لأعمال قانونية تخص رجل أعمال، وكان لديهم جلسات المفترض اليوم وبعده ويعودون نهاية الأسبوع”.

    وعن قصة الهجوم الإرهابي وكيف تلقوا نبأ وفاتها، أوضح: “نحن سمعنا عن الهجوم وبدأنا ننشغل به وحاولنا الاتصال برقمها ورقم خالها، وبعثنا لها بالواتسآب دون تجاوب، وبعدها باليوم الثاني وبإلحاح منا على خالها قال: إنها قُتلت في الهجوم، وخالها كان سيتبعها للموقع ولكنه لم يستطع بعد ضرب النار”.

    واختتم بسرد ذكريات آخر مكالمة جمعته بها: “أتذكر بأني كنت قد هاتفتها أربع مرات أنا ووالدتها أثناء عودتنا من المدينة المنورة لجدة بعد حضورنا زفاف قريبتها، وكانت ترسل لي صورها وهي تأكل البسبوسة التركية وكانت تقول لي: يا ليتكم معي! فرحمها الله ورحم الشهداء وشافى المصابين”.

    وكان مستخدمو مواقع التواصل قد تناقلوا تغريدات لشهد وهي تدافع عن الحقوق، وعبروا عن بالغ حزنهم وتأثرهم على رحيلها واستنكروا الهجوم الإرهابي.

  11. غرام الجنوب [ عدد التعليقات: 496 ] 03/01/2017 في
    رد
    111

    محد هنا حكم لاأحد لابجنه ولا ناااار ،،،

    بس قووويه مره مطعم وعشاء الساعه ٣ الفجر وملهى ليلي ،،،

    ومن صخب الموسيقى حتى صوت الرصاص ماانتبهو له من البدايه ،،،

    اعوذ بالله من سوء الخاتمة ،،،

  12. الزهراني [ عدد التعليقات: 1 ] 03/01/2017 في
    رد
    112

    لايجوز الخوض في اعراض الناس ادعولها بالرحمة والمغفرة واعلم ان رحمة الله وسعت كل شي ولاتنسى ان لك عار وقلوبهم بين يدي الرحمن يقلبها كيفما شاء (واحمدو الله على العافية والستر)

  13. Iyasd1221 [ عدد التعليقات: 8 ] 03/01/2017 في
    رد
    113

    وش هالتاثير وهي … وبئس المصير

  14. راعي الحنبزانه وانا ابوفارس [ عدد التعليقات: 8714 ] 03/01/2017 في
    رد
    114

    ماعليش يأخوان

    الجنه والنار علمها عند رب العباد

    واحنا لاااااازم ننكر المنكر ونقول الامر هذا وذاك خطأ

    والله الفرق بينها وبين بنات الصحيفه اللي معنا هنا ،،، اخواتنا هنا وعلى رأسهم المحرومه وامل الطيار يذكرونا كل ليله بصلاة الوتر ، وكل وحده تقول اوتروا قبل النوم فرق شااااسع بينهن وبين اللي بالملهى الليلي تدور عشاء الساعه ثلاث الفجر

    هنا نتواصى بالحق ويكفيني فخرا انني اكتب بين كوكبه ممن يغار على نفسه ودينه
    اعجبني كثيرا إنكار بنات صدى لماحدث للمتوفاه شهد وعلمت ان بناتنا مازال فيهن الستر والعفاف والغيره
    سيرن يارعاكن الله على الطريق القويم
    وهاكن الورد هذه 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 ابك بشويش يادانه انتي وروزا لاتداحمن على الورد ثم تكسرن بعض

  15. إسلام [ عدد التعليقات: 640 ] 03/01/2017 في
    رد
    115

    زبايل العلمانيين أتجمعوا وفاحت ريحتهم العفنه يدافعون عن أشباههم ممن هلكوا في الهجوم

  16. غازى [ عدد التعليقات: 2 ] 03/01/2017 في
    رد
    116

    الان اذا يسمون اللى ماتو فى المرقص واحتفال بسنة ميلاديه شهداء
    وايش نسمى اللى يدافعون عن وطنهم فى العراق والشام وهم يقاتلون الامريكان والفرنسين واعوانهم
    نسميهم ارهابين
    هل كلمة شهيد ما يستحقونها ؟
    اكيد لاننتظر من يجيب نعود الى كتاب الله وحديث الرسول
    اللى يدافع عن وطنه وعرضه وماله ويموت فهو شهيد

  17. بتروح وبتجي [ عدد التعليقات: 4 ] 03/01/2017 في
    رد
    117

    هذا الحقيقة اشكالكم تسافر المغرب وتركيا خمير وملاهي ليلية وان جيتو دياركم قلبتوها مطاوعة هههههههههه

  18. الروقي [ عدد التعليقات: 1 ] 03/01/2017 في
    رد
    118

    الموت حق ولكن تموت وانت في مكان معصيه وفجور وزنا الله المستعان

  19. سويمي واص [ عدد التعليقات: 4 ] 03/01/2017 في
    رد
    119

    يشربون خمر ومراقص وخياسهم ويسمون شهداء الملهى الليلي

  20. saleh33 [ عدد التعليقات: 8 ] 03/01/2017 في
    رد
    120

    اللي يقولوا مطعم اي مطعم الساعه 2 اخر الليل باقي 3 ساعات على الفجر كل هذا جوع اكل . والمشكله كل العرب يضحكوا بنا والسبب المعتوهات يضحكوا لاجل الهالكات اكثرهم سعوديات ومن ينادي بالاستقلال عن ولي الامر لاجل تسافر اي وقت واي مكان وشفتوا بعيونكم موته وكل شخص يبعث على موتته كيف واين في ملهي ليلي قذر في يوم قذر وفي اختلاط خمور ودعارات وهذا مشهور مو بتركيا بل في اوروبا عامة ولكن ذهبوا الى حاكم عادل ولله الحمد

  21. saleh33 [ عدد التعليقات: 8 ] 03/01/2017 في
    رد
    121

    واللي يخفف هذا الامر انهم متسعودين ومن فرقه حج ولم يرجع وهولاء هم الطابور الخامس والقنبله المؤقوته الله يحمينا منهم ويكفينا شرهم ويجعلها بنحورهم واهلهم الى يوم الدين وهم سبب بلاء هذه الامه واللي يقول انتم تدخلوا في الذمم وعلم الغيب واقول له ايه الاهبل نقول فيما ننظر شرعا ليله فساد ومكان فاسد وقبل صلاة الفجر بساعات هذا مانقوله ولم نحكم على فلانه ولا على علانه وفكر بعقلك وليس ……. ؟؟؟؟ وسلامتكم

  22. alfahad41 [ عدد التعليقات: 898 ] 03/01/2017 في
    رد
    122

    ياليتكم تقطعون الكلام في هذه الموضوع دورو غيره

  23. & [ عدد التعليقات: 9 ] 03/01/2017 في
    رد
    123

    تنكرون المنكر وينكم لمن تتكلمون في الجنس وتتكلمون بالتفصيل والا هذا وش تسمونه رحمتك يارب نسأل الله العفو والعافيه وحسن الخاتمه كلن بيحاسبه ربي

  24. سويمي واص [ عدد التعليقات: 4 ] 03/01/2017 في
    رد
    124

    يا رجال قال سعودي قال وهو مغازلجي ومحشش ويقتل خاله زي الدواعش وتفحيط واذا جا وقت الصلاة يخرج الجني الي فيه وبعده المغرب وبنات الله يخلف على هالنعوج المزقة

  25. العقيق [ عدد التعليقات: 76 ] 03/01/2017 في
    رد
    125

    اللي يدخل عالم التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا يتحمل ما يجيه … وإلا اللي ساتر نفسه سواء رجل أو امرأة لن يعلم عنه أحد .. ولن يتعرض له أحد … تراها الببامج ذي طيرت رؤساء دول ووزراء

  26. صريح [ عدد التعليقات: 919 ] 03/01/2017 في
    رد
    126

    (كانت أختي ذات الـ 26 عاماً تنتظر في مطعم ريانا بإسطنبول خالي وزوجته وابنته الصغيرة للعشاء في تلك الليلة ،،،،،بالمطعم،،،،،،،)
    بقى الشاي العدني والمعصوب ،،،،،،بالمطعم

  27. الحمد لله [ عدد التعليقات: 48 ] 03/01/2017 في
    رد
    127

    لولا حرمة الموت ,, وش اقول اعتبروا يا ناس .. .. بس اقول الله يحسن خاتمتنا

  28. دآنـــــــہہ [ عدد التعليقات: 9267 ] 03/01/2017 في
    رد
    128

    ابو فارس 😨😨


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