شهد سمان مواطنة عشرينية ذهبت ضحية حادث إسطنبول الإرهابي، قالت في آخر رسائلها على موقع «سناب شات»، تمنت لمتابعيها سنة خالية من الأوجاع مليئة بالحب والسعادة: «قريباً ستفتح لكم صفحة بيضاء لعام جديد»، لكنها رحلت بيد الإرهاب.
وقال سليمان سمان: «كانت أختي ذات الـ 26 عاماً تنتظر في مطعم ريانا بإسطنبول خالي وزوجته وابنته الصغيرة للعشاء في تلك الليلة بمنطقة ارتاكوي، وكانت على تواصل دائم معنا على الواتساب، لكن ازدحام الشوارع أدى لتأخر خالي، وكتبت له وأسرته حياة جديدة»، موضحاً أنهم كانوا في اسطنبول لمهمة عمل وسياحة، لكن الإرهاب حول السعادة إلى حزن، قائلا: «ما ذنب أختي البريئة؟».
وشهد، محامية تخرجت حديثاً من قسم القانون، وقد أنهت 4 سنوات من التدريب في المهنة، ولها أختان أكبر منها، إحداهما تحضر الدكتوراه في أميركا، والثانية في فرنسا لإكمال ماجستير الطب، إضافة إلى شقيقين أصغر منها.
يذكر أن هجوم اسطنبول الإرهابي الذي وقع ليلة رأس السنة خلف 39 قتيلاً، وأكثر من 40 جريحاً، منهم 7 سعوديين و10 جرحى.
رسالة مؤثرة من العشرينية «شهد» قبل مقتلها في هجوم إسطنبول
شهد سمان مواطنة عشرينية ذهبت ضحية حادث إسطنبول الإرهابي، قالت في آخر رسائلها على موقع «سناب شات»، تمنت لمتابعيها سنة خالية من الأوجاع مليئة بالحب والسعادة: «قريباً ستفتح لكم صفحة بيضاء لعام جديد»، لكنها رحلت بيد الإرهاب.
128 تعليق
الأمن في العالم اصبح اضعف منذي قبل لا يغرك وجود كم عسكري او ظابط على الباب الآن العالم في حرب مع الاٍرهاب لم يسبق لها مثيل وأصبح الاٍرهاب اقوى اقوى من كثير من الدول بسبب بسيط ان لكل زمن ارهاب والزمن هذا زمن التطور والتكنلوجيا والآن الارهابيين ليس كمثل الارهابيين قبل عشر سنوات الآن يستخدمون التكنلوجيا ووسائل التواصل الحديثه ولديهم علماء وعسكريين وضباط سابقين في عدة دول وأصبح لديهم استخبارات واسلحة متطورة وغيرها وللاسف الشديد استطاعو بذكائهم تجنيد عسكريين يعملون في قطاعات عسكرية في كثير من الدول وهذا من اخطر الاساليب ان يصبح حاميها حراميها اصبح العالم مخترق من قبل مخابرات الاٍرهاب ولو تلاحظون ان اغلب دول العالم هذه السنة تجرعت كأس الاٍرهاب ومنها دول متطورة في المجالات العسكرية والأمنية واخطر مايواجه العالم اليوم هو :
١- تجنيد العسكريين من قبل الإرهابيين
٢- استخدام التكنلوجيا الحديثة ووسائل التواصل
٣- تجنيد علماء وضباط في الامن في جميع دول العالم
٤- تجنيد المراهقين والعاطلين و المرضى النفسيين وذوي السوابق القانونية والمخدرات
٥- تجنيد الفقراء وتحريضهم على الخروج على دولهم ومن المعروف انه في اي دولة كلما يزيد مستوى الفقر كلما يقل الولاء لدولة
لذلك وسيلة الدفاع التقليدية ( العسكرية) اصبحت شيء من الماضي وليس لها فائدة الا اذا قرنت معاها وسائل اخرى مثل
التحصين ليس التحصين بالسلاح او بالنصيحة ولكن التحصين بالوقوف على نقاط الضعف لدى الشعوب لان الاٍرهاب لا يدخل الا من باب ضعف مستحيل يدخل من باب قوي فهو كالسيل او الماء لما ينسكب على سطح منزل يبقى يلف على السطح حتى يجد مكان ضعيف على السطح ويدخل منه ومن أبواب الضعف في المجتمعات مثلا الفقر و البطالة و التعليم غير الجيد
تعليق (ميعاد) رقم (5) ليتك كنتي معاهم عشان تكوني متحضرة وتقابلي ابليس في قبرك وعشان يهنيك بحسن الخاتمة في احضان الشيطان
قال تعالى ان الله لايغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء . فهم تحت رحمته ومشيئته ان شاء عذبهم وان شاء غفر لهم اذا لم يشركو به فنحن لايحق لنا ان نخوض في الحكم بمصيرهم والجزم بانهم من اهل النار وفق الله الجميع للخير
أقرأ ردود بعض الأقزام المتخلفين وأتألم على حال البلد
وكأن لهم وصاية على الدين والناس وحتى الله سبحانة وتعالى نصبوا أنفسهم وكلاء له على الأرض
ولكن أتمنى من كل واحد أن ينظر لنفسه وأخلاقه من الداخل بلارتوش وكذب وتزوير ليعلم يحقيقة نفسة المتردية.. رحم الله من قضوا على يد الأرهاب الغاشم وندعوا بالشفاء للمصابين
ولاعزاء للحاقدين أعداء الأنسانية
مجرد كلام أنظري لداخلك وأفعالك وتعاملك مع الآخرين
هل هي مطابقة لتعاليم الدين فعلاً
أنتي من أي فتحة يخرج منك الكلام ههههههههههههههههههه
قال قال ايش شهيده هههههههههههههههههه هههههه
الا افتكينا منك وياليت بقيه من يسلك سلوكك من دكور واناس ان يحلقون بك
عربي لو سمحت
الله يرحمها ويرحم جميع موتانا وموتى المسلمين هذا أولا ثانيا بعض المعلقين تافهين جدا دخلوا في نواياها وهي مسكينه كانت تنتظر في مطعم ومو في بار او مرقص بعض المعلقين ما ادري ايش وضعهم قذفوها واستهزؤوا بها وكأنهم عارفين عن مصيرها اتقوا الله في تعليقاتكم واتركوا الناس في حالها إلى متى وانتوا تقذفون وتستحقرون الي يعيش وينفتح ما اقول الا حسبي الله ونعم الوكيل
روى والد “شهد سمان- ٢٥ عامًا” التي لقيت حتفها في الهجوم الإرهابي في اسطنبول أول أمس ونتج عنه مصرع ٥ سعوديين هي من بينهم، وإصابة حوالي ١٠ آخرين؛ تفاصيل آخر مكالمة جمعته معها وقصة سفرها لتركيا، وكيف تلقى نبأ رحيل أصغر بناته برباطة جأش وصبر وثبات محتسبها عند الله؟ حيث يسبقها بالعمر شقيقتاها؛ إحداهن طبيبة أسرة، والأخرى صيدلانية.
وأكد في معرض حديثه أن جثمان “شهد” سيصل للمدينة المنورة غداً بعد تواصل السفارة التركية معهم.
وقال والدها “عبدالكريم سمان” في تصريح خصّ به “سبق”: “ظننا بالله كبير ودائماً الله يكون عند حسن ظن عبده به، ونحن نحتسبها عند الله واللهم صبّر والدتها وإخوانها، وابنتي رحمها الله غير متزوجة، وكانت تعمل محامية لدى مجمع الأمير سلطان الحضاري وأمضت عندهم حوالي أربع سنوات”.
وأضاف: “بعدها توجهت وعملت لدى القسم القانوني في شركة تمر مستشارة وقانونية، واستقالت قبل أن تغتال وتغدر بحوالي ٣ أيام، وتقدمت للخطوط السعودية وقُبلت بقسم التموين، إلى جانب عملها الخاص، وأنشأت مكتبًا مع خالها؛ لكونه محاميًا كذلك، وكان طموحها كبيرًا”.
وأشار: “أما قصة ذهابها لتركيا فكانت قد غادرت الجمعة الماضية مع عائلة خالها لأعمال قانونية تخص رجل أعمال، وكان لديهم جلسات المفترض اليوم وبعده ويعودون نهاية الأسبوع”.
وعن قصة الهجوم الإرهابي وكيف تلقوا نبأ وفاتها، أوضح: “نحن سمعنا عن الهجوم وبدأنا ننشغل به وحاولنا الاتصال برقمها ورقم خالها، وبعثنا لها بالواتسآب دون تجاوب، وبعدها باليوم الثاني وبإلحاح منا على خالها قال: إنها قُتلت في الهجوم، وخالها كان سيتبعها للموقع ولكنه لم يستطع بعد ضرب النار”.
واختتم بسرد ذكريات آخر مكالمة جمعته بها: “أتذكر بأني كنت قد هاتفتها أربع مرات أنا ووالدتها أثناء عودتنا من المدينة المنورة لجدة بعد حضورنا زفاف قريبتها، وكانت ترسل لي صورها وهي تأكل البسبوسة التركية وكانت تقول لي: يا ليتكم معي! فرحمها الله ورحم الشهداء وشافى المصابين”.
وكان مستخدمو مواقع التواصل قد تناقلوا تغريدات لشهد وهي تدافع عن الحقوق، وعبروا عن بالغ حزنهم وتأثرهم على رحيلها واستنكروا الهجوم الإرهابي.
محد هنا حكم لاأحد لابجنه ولا ناااار ،،،
بس قووويه مره مطعم وعشاء الساعه ٣ الفجر وملهى ليلي ،،،
ومن صخب الموسيقى حتى صوت الرصاص ماانتبهو له من البدايه ،،،
اعوذ بالله من سوء الخاتمة ،،،
لايجوز الخوض في اعراض الناس ادعولها بالرحمة والمغفرة واعلم ان رحمة الله وسعت كل شي ولاتنسى ان لك عار وقلوبهم بين يدي الرحمن يقلبها كيفما شاء (واحمدو الله على العافية والستر)
وش هالتاثير وهي … وبئس المصير
ماعليش يأخوان
الجنه والنار علمها عند رب العباد
واحنا لاااااازم ننكر المنكر ونقول الامر هذا وذاك خطأ
والله الفرق بينها وبين بنات الصحيفه اللي معنا هنا ،،، اخواتنا هنا وعلى رأسهم المحرومه وامل الطيار يذكرونا كل ليله بصلاة الوتر ، وكل وحده تقول اوتروا قبل النوم فرق شااااسع بينهن وبين اللي بالملهى الليلي تدور عشاء الساعه ثلاث الفجر
هنا نتواصى بالحق ويكفيني فخرا انني اكتب بين كوكبه ممن يغار على نفسه ودينه
اعجبني كثيرا إنكار بنات صدى لماحدث للمتوفاه شهد وعلمت ان بناتنا مازال فيهن الستر والعفاف والغيره
سيرن يارعاكن الله على الطريق القويم
وهاكن الورد هذه 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 ابك بشويش يادانه انتي وروزا لاتداحمن على الورد ثم تكسرن بعض
زبايل العلمانيين أتجمعوا وفاحت ريحتهم العفنه يدافعون عن أشباههم ممن هلكوا في الهجوم
الان اذا يسمون اللى ماتو فى المرقص واحتفال بسنة ميلاديه شهداء
وايش نسمى اللى يدافعون عن وطنهم فى العراق والشام وهم يقاتلون الامريكان والفرنسين واعوانهم
نسميهم ارهابين
هل كلمة شهيد ما يستحقونها ؟
اكيد لاننتظر من يجيب نعود الى كتاب الله وحديث الرسول
اللى يدافع عن وطنه وعرضه وماله ويموت فهو شهيد
هذا الحقيقة اشكالكم تسافر المغرب وتركيا خمير وملاهي ليلية وان جيتو دياركم قلبتوها مطاوعة هههههههههه
الموت حق ولكن تموت وانت في مكان معصيه وفجور وزنا الله المستعان
يشربون خمر ومراقص وخياسهم ويسمون شهداء الملهى الليلي
اللي يقولوا مطعم اي مطعم الساعه 2 اخر الليل باقي 3 ساعات على الفجر كل هذا جوع اكل . والمشكله كل العرب يضحكوا بنا والسبب المعتوهات يضحكوا لاجل الهالكات اكثرهم سعوديات ومن ينادي بالاستقلال عن ولي الامر لاجل تسافر اي وقت واي مكان وشفتوا بعيونكم موته وكل شخص يبعث على موتته كيف واين في ملهي ليلي قذر في يوم قذر وفي اختلاط خمور ودعارات وهذا مشهور مو بتركيا بل في اوروبا عامة ولكن ذهبوا الى حاكم عادل ولله الحمد
واللي يخفف هذا الامر انهم متسعودين ومن فرقه حج ولم يرجع وهولاء هم الطابور الخامس والقنبله المؤقوته الله يحمينا منهم ويكفينا شرهم ويجعلها بنحورهم واهلهم الى يوم الدين وهم سبب بلاء هذه الامه واللي يقول انتم تدخلوا في الذمم وعلم الغيب واقول له ايه الاهبل نقول فيما ننظر شرعا ليله فساد ومكان فاسد وقبل صلاة الفجر بساعات هذا مانقوله ولم نحكم على فلانه ولا على علانه وفكر بعقلك وليس ……. ؟؟؟؟ وسلامتكم
ياليتكم تقطعون الكلام في هذه الموضوع دورو غيره
تنكرون المنكر وينكم لمن تتكلمون في الجنس وتتكلمون بالتفصيل والا هذا وش تسمونه رحمتك يارب نسأل الله العفو والعافيه وحسن الخاتمه كلن بيحاسبه ربي
يا رجال قال سعودي قال وهو مغازلجي ومحشش ويقتل خاله زي الدواعش وتفحيط واذا جا وقت الصلاة يخرج الجني الي فيه وبعده المغرب وبنات الله يخلف على هالنعوج المزقة
اللي يدخل عالم التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا يتحمل ما يجيه … وإلا اللي ساتر نفسه سواء رجل أو امرأة لن يعلم عنه أحد .. ولن يتعرض له أحد … تراها الببامج ذي طيرت رؤساء دول ووزراء
(كانت أختي ذات الـ 26 عاماً تنتظر في مطعم ريانا بإسطنبول خالي وزوجته وابنته الصغيرة للعشاء في تلك الليلة ،،،،،بالمطعم،،،،،،،)
بقى الشاي العدني والمعصوب ،،،،،،بالمطعم
لولا حرمة الموت ,, وش اقول اعتبروا يا ناس .. .. بس اقول الله يحسن خاتمتنا
ابو فارس 😨😨