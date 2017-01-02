شهد سمان مواطنة عشرينية ذهبت ضحية حادث إسطنبول الإرهابي، قالت في آخر رسائلها على موقع «سناب شات»، تمنت لمتابعيها سنة خالية من الأوجاع مليئة بالحب والسعادة: «قريباً ستفتح لكم صفحة بيضاء لعام جديد»، لكنها رحلت بيد الإرهاب.
وقال سليمان سمان: «كانت أختي ذات الـ 26 عاماً تنتظر في مطعم ريانا بإسطنبول خالي وزوجته وابنته الصغيرة للعشاء في تلك الليلة بمنطقة ارتاكوي، وكانت على تواصل دائم معنا على الواتساب، لكن ازدحام الشوارع أدى لتأخر خالي، وكتبت له وأسرته حياة جديدة»، موضحاً أنهم كانوا في اسطنبول لمهمة عمل وسياحة، لكن الإرهاب حول السعادة إلى حزن، قائلا: «ما ذنب أختي البريئة؟».
وشهد، محامية تخرجت حديثاً من قسم القانون، وقد أنهت 4 سنوات من التدريب في المهنة، ولها أختان أكبر منها، إحداهما تحضر الدكتوراه في أميركا، والثانية في فرنسا لإكمال ماجستير الطب، إضافة إلى شقيقين أصغر منها.
يذكر أن هجوم اسطنبول الإرهابي الذي وقع ليلة رأس السنة خلف 39 قتيلاً، وأكثر من 40 جريحاً، منهم 7 سعوديين و10 جرحى.
رسالة مؤثرة من العشرينية «شهد» قبل مقتلها في هجوم إسطنبول
شهد سمان مواطنة عشرينية ذهبت ضحية حادث إسطنبول الإرهابي، قالت في آخر رسائلها على موقع «سناب شات»، تمنت لمتابعيها سنة خالية من الأوجاع مليئة بالحب والسعادة: «قريباً ستفتح لكم صفحة بيضاء لعام جديد»، لكنها رحلت بيد الإرهاب.
59 تعليق
يا أمل انتي ومن على شاكلتك اذا ما تعرفي المكان ولا طلعتي بره منطقتك وماتعرفين شي فأغلاق الفم أفضل
هذا المكان انا رحته مجمع كبير وفي مطاعم مفتوحه على بعض تشيل اكثر من ٥٠٠ شخص وفيه عوائل كثير محد يدخل الا عائله والملهى بجانب المطاعم واغلب مطاعم اسطنبول تحصلون ملهى جنبه ماله علاقه بنفس المكان
(الي يدعي عليهم ويقذف ويفتي وهو ما يدري كوعه من بوعه راح تتحاسب أمامهم يوم الحساب).
في ستين حريقه جهنم وبئس المصير إن شاء الله يارب كل يوم خبر عن هذول الزباله هم والأنجاس إلى يدافعوا عنهم شي طبيعي تلقى كل إللي يدافعوا من نفس الطينه أو طرطور كل عياله وبناته مبتعثين ولا من مدمني السفريات لبره
وصلتني هذه الرسالة من زميل دراستي دكتور علي با فَقِيه و عمل تخصص الجراحة في تركيا
للتوضيح:
قال تعالى (إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ )
تلقى الجميع خبر فاجعة #هجوم_اسطنبول في “ملهى ليلي” والتي اودت بحياة مجموعة من السعوديين. الحقيقة التي لا يعرفها الكثيرين أو من هم ليسوا من رواد مدينة اسطنبول، أن موقع الانفجار ليس “بملهى ليلي” كما يدعيه الإعلام أو حسابات التواصل الإجتماعي بل هو مطعم “رينا” http://reina.com.tr/ وهو من أهم المعالم السياحية ومن أفخم مطاعم المدينة ومطل على البسفور ويقدم أرقى المأكولات والمشروبات ورواده من الدبلوماسيين والمشاهير والسياح وأكاد أجزم لو كنت شخصيا أنا هناك في تلك الليلة لحرصت على تناول العشاء فيه. ومثل هذه الأماكن وكعادتها في جميع الدول الغربية والعربية سواء من مطاعم ومحلات ومقاهي وفنادق وساحات أو غيرها من التجمعات، فإنها جميعا تقيم احتفالات بدخول رأس السنة الميلادية الجديدة. ولكن فعلا تم استهداف المطعم الذي كان به السعوديين نظرا لازدحامه بالمرتادين ولكن قدر الله وما شاء فعل. ولذلك وجب التنويه أن كلمة club أو Bar والمرفقة بمطعم لا تعني دائما ذلك الملهى الليلي ذو الوصف الوضيع الذي تم تداوله بل تستخدمه تلك المطاعم للارتقاء بخدماتها للتقييم والحصول على نجمات الإمتياز كما هو المعمول في نظام الفنادق العالمية.
اللهم ارحم أصدقائي الضحايا وموتى المسلمين وتقبلهم عندك وادخلهم فيسح جناتك وأحسن خواتيمنا
“وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ”
انشرها رحمة بموتانا وشفقة علي اهليهم المفجوعون فيهم فهم من شباب وشابات الوطن
وصلتني هذه الرسالة من زميل دراستي دكتور علي با فَقِيه و عمل تخصص الجراحة في تركيا
للتوضيح:
قال تعالى (إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ )
تلقى الجميع خبر فاجعة #هجوم_اسطنبول في “ملهى ليلي” والتي اودت بحياة مجموعة من السعوديين. الحقيقة التي لا يعرفها الكثيرين أو من هم ليسوا من رواد مدينة اسطنبول، أن موقع الانفجار ليس “بملهى ليلي” كما يدعيه الإعلام أو حسابات التواصل الإجتماعي بل هو مطعم “رينا” http://reina.com.tr/ وهو من أهم المعالم السياحية ومن أفخم مطاعم المدينة ومطل على البسفور ويقدم أرقى المأكولات والمشروبات ورواده من الدبلوماسيين والمشاهير والسياح وأكاد أجزم لو كنت شخصيا أنا هناك في تلك الليلة لحرصت على تناول العشاء فيه. ومثل هذه الأماكن وكعادتها في جميع الدول الغربية والعربية سواء من مطاعم ومحلات ومقاهي وفنادق وساحات أو غيرها من التجمعات، فإنها جميعا تقيم احتفالات بدخول رأس السنة الميلادية الجديدة. ولكن فعلا تم استهداف المطعم الذي كان به السعوديين نظرا لازدحامه بالمرتادين ولكن قدر الله وما شاء فعل. ولذلك وجب التنويه أن كلمة club أو Bar والمرفقة بمطعم لا تعني دائما ذلك الملهى الليلي ذو الوصف الوضيع الذي تم تداوله بل تستخدمه تلك المطاعم للارتقاء بخدماتها للتقييم والحصول على نجمات الإمتياز كما هو المعمول في نظام الفنادق العالمية.
اللهم ارحم أصدقائي الضحايا وموتى المسلمين وتقبلهم عندك وادخلهم فيسح جناتك وأحسن خواتيمنا
“وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ”
انشرها رحمة بموتانا وشفقة علي اهليهم المفجوعون فيهم فهم من شباب وشابات الوطن
قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : [ من وضع نفسه في مواضع التهم فلا يلومن من أساء به الظن ] .
كيف شهيد في ملهى الشهيد هو اللي يقاتل في سبيل لله ما هو فا ملهى وحتى لو انه مطعم و ملهى هذا حرام والمفروض البعد عنهم العشاء فى البيت
نسأل الله لها المغفرة والرحمه والقبول الواجب الترحم على اموات المسلمين
حديث الرسول عليه افضل الصلاة والسلام يقول( المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده)
صاحبة النك نوال
هل تعلمين اختي الكريمه انك قد ارسلتي صاروخ ارض جو وبسببه تم قصف جبهة صاحب النك ميعاد
يا الهي من اين لك هذا هههههههههههههههه
لافض فوك يابنت الاجواد وفيتي وكفيتي وقصفتي جبهه وعلى راس الملأ عليتي الله يرحم ويعز اهلك اللي ربوك فولي امين
هيا كلو توتو و أم توتو إش الهرجه واضح إن الطوب مره كثير الله يستر