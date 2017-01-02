رسالة مؤثرة من العشرينية «شهد» قبل مقتلها في هجوم إسطنبول

رسالة مؤثرة من العشرينية «شهد» قبل مقتلها في هجوم إسطنبول
طلال الغامدي (صدى):

شهد سمان مواطنة عشرينية ذهبت ضحية حادث إسطنبول الإرهابي، قالت في آخر رسائلها على موقع «سناب شات»، تمنت لمتابعيها سنة خالية من الأوجاع مليئة بالحب والسعادة: «قريباً ستفتح لكم صفحة بيضاء لعام جديد»، لكنها رحلت بيد الإرهاب.
وقال سليمان سمان: «كانت أختي ذات الـ 26 عاماً تنتظر في مطعم ريانا بإسطنبول خالي وزوجته وابنته الصغيرة للعشاء في تلك الليلة بمنطقة ارتاكوي، وكانت على تواصل دائم معنا على الواتساب، لكن ازدحام الشوارع أدى لتأخر خالي، وكتبت له وأسرته حياة جديدة»، موضحاً أنهم كانوا في اسطنبول لمهمة عمل وسياحة، لكن الإرهاب حول السعادة إلى حزن، قائلا: «ما ذنب أختي البريئة؟».
وشهد، محامية تخرجت حديثاً من قسم القانون، وقد أنهت 4 سنوات من التدريب في المهنة، ولها أختان أكبر منها، إحداهما تحضر الدكتوراه في أميركا، والثانية في فرنسا لإكمال ماجستير الطب، إضافة إلى شقيقين أصغر منها.
يذكر أن هجوم اسطنبول الإرهابي الذي وقع ليلة رأس السنة خلف 39 قتيلاً، وأكثر من 40 جريحاً، منهم 7 سعوديين و10 جرحى.




19 تعليق


  1. ا . ل . ب . ر . ن . س [ عدد التعليقات: 286 ] 02/01/2017 في
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    1

    لا حول ولا قوة الا بالله

  2. ألجرناس 🌴 [ عدد التعليقات: 1329 ] 02/01/2017 في
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    2

    لاحول ولاقوه إلا بالله . الله يرحمها برحمته ويدخلها فسيح جناته .

  3. 🌟نوال [ عدد التعليقات: 10008 ] 02/01/2017 في
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    3

    الله يرحم عبادة

  4. ابن الحلال [ عدد التعليقات: 1582 ] 02/01/2017 في
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    4

    الله يحسن لنا الخاتمه
    عام ميلادي سعيد وفي ملهى ليلي واختلاط ورقص وموسيقى وتحت رعاية ابليس
    الله المستعان بس

  5. ميعاد [ عدد التعليقات: 2 ] 02/01/2017 في
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    5

    يابن امك الاختلاط والرقص شي طبيعي في مجتمعات مدنية متحضرة
    يصعب على الافغان امثالك فهم هذا

  6. خالد الربياوي [ عدد التعليقات: 412 ] 02/01/2017 في
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    6

    والله الواحد مايدري ايش يقول ولكن الله رحيم بعبادة نسال الله ان يرحمها

  7. ابو فارس [ عدد التعليقات: 17 ] 02/01/2017 في
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    7

    الله المستعان ماعرفوا يتعشون الا في ملهى

  8. 🌟نوال [ عدد التعليقات: 10008 ] 02/01/2017 في
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    8

    وانت يا ابو المجتمعات المتحضرة المسلم يحكم على الامر من خلال شرع الله حتى لو كل العالم يشوفة شي طبيعي والاختلاط والرقص وو حراااااااام

  9. عبدالله آل مطر [ عدد التعليقات: 125 ] 02/01/2017 في
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    9

    الله يرحمها ويرحم كل اموات هذا الاعتداء الارهابي ويسكن ارواحهم الجنه

  10. ساير [ عدد التعليقات: 66 ] 02/01/2017 في
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    10

    العيلة فري كل واحد في دولة

  11. امل الطيار [ عدد التعليقات: 5664 ] 02/01/2017 في
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    11

    ي سبحان الله صار التطور والحضاره مربوط بالفجور والملاهي والمراقص 😤😤
    التطور والله ان ترتقي بعقلك وذاتك وتكون شخص تخاف الله في السر والعلن
    مو عشانك ورى كي بورد تدعي للرذيله
    وتجاهلت من لايخفى عليه خافيه
    .
    .وهذي مالقت تقابل خالها الا في ملهى عند هز الوسط والديسكو ….والله ربي مايظلم احد وجعل لكل انسان خاتمه تبين نهاية هالانسان
    الله يرحمنا برحمته ويرحم من مات
    ماصار في مجتمع اسلامي ينكر المنكر…صار العكس وكلن ينكر المعروف 😤😤

  12. الهوزاني العتيبي [ عدد التعليقات: 3397 ] 02/01/2017 في
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    12

    الله لايبلانا في مرقص ويجي من يزبد لهم ويدافع عنهم

    خلاص ماتوا لايجوز لهم الا الرحمه اما مسألة الدفاع عنهم خلاص انتهت

    في مرقص وجاهم اللي قتلهم

    وبعدين المرقص وش فيه مافيه الا الشراب والعاهرات
    وبعد الرقص فشخ

  13. زمرده [ عدد التعليقات: 17 ] 02/01/2017 في
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    13

    رحلت .
    انتهاء

  14. بنت المملكة [ عدد التعليقات: 2 ] 02/01/2017 في
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    14

    اللهم أحسن خاتمتنا.
    أمل الطيار كفيتي ووفيتي.

  15. adoooola [ عدد التعليقات: 18 ] 02/01/2017 في
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    15

    الهجوم كان في مطعم وليس ماهى ليلي كما ذكر

  16. 🇸🇦 مااااجد 🇸🇦 [ عدد التعليقات: 4770 ] 02/01/2017 في
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    16

    الهوزاني العتيبي اجل بعد الرقص…. 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

  17. 🇸🇦🇸🇦🇸🇦 [ عدد التعليقات: 1971 ] 02/01/2017 في
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    17

    الإرهابي اطلق النار على مطعم للعائلات وملهى ليلي وهي كانت بالمطعم الله يرحمها ويصبر اَهلها

  18. امل الطيار [ عدد التعليقات: 5664 ] 02/01/2017 في
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    18

    اللي يقول مطعم 😤😤😤
    روح شوف خبر الناجي منهم هو يعلمك اذا مطعم او ملهى 😤😤😤
    ولاعاد اسمع دفاع عن هالعينات القذره

  19. tawaq [ عدد التعليقات: 226 ] 02/01/2017 في
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    19

    لماذا كل هيئة علماء صدى تفتي اتقوا الله بانفسكم ولاتحكموا على الناس الموقع من اشهر معالم تركيا مطعم ونادي وبار لماذا تحكمون على من فيه حتى وان كانوا ضالين وذهب البعض للغفلة انتم هنا ماذا تعملون الستم ضاليين وتتواصلون مع بعضكم بمواضيع جنسيه وسخيفة لدرجة انك لاترى الا رد او ردين على المواضيع العلمية …. كلنا ضالين ونامل من رب العالمين الهداية … والا سيكون لنا الحق بالحكم على من يرد هنا … اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا ولا تكلنا على انفسنا طرفة عين


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