شهد سمان مواطنة عشرينية ذهبت ضحية حادث إسطنبول الإرهابي، قالت في آخر رسائلها على موقع «سناب شات»، تمنت لمتابعيها سنة خالية من الأوجاع مليئة بالحب والسعادة: «قريباً ستفتح لكم صفحة بيضاء لعام جديد»، لكنها رحلت بيد الإرهاب.
وقال سليمان سمان: «كانت أختي ذات الـ 26 عاماً تنتظر في مطعم ريانا بإسطنبول خالي وزوجته وابنته الصغيرة للعشاء في تلك الليلة بمنطقة ارتاكوي، وكانت على تواصل دائم معنا على الواتساب، لكن ازدحام الشوارع أدى لتأخر خالي، وكتبت له وأسرته حياة جديدة»، موضحاً أنهم كانوا في اسطنبول لمهمة عمل وسياحة، لكن الإرهاب حول السعادة إلى حزن، قائلا: «ما ذنب أختي البريئة؟».
وشهد، محامية تخرجت حديثاً من قسم القانون، وقد أنهت 4 سنوات من التدريب في المهنة، ولها أختان أكبر منها، إحداهما تحضر الدكتوراه في أميركا، والثانية في فرنسا لإكمال ماجستير الطب، إضافة إلى شقيقين أصغر منها.
يذكر أن هجوم اسطنبول الإرهابي الذي وقع ليلة رأس السنة خلف 39 قتيلاً، وأكثر من 40 جريحاً، منهم 7 سعوديين و10 جرحى.
رسالة مؤثرة من العشرينية «شهد» قبل مقتلها في هجوم إسطنبول
شهد سمان مواطنة عشرينية ذهبت ضحية حادث إسطنبول الإرهابي، قالت في آخر رسائلها على موقع «سناب شات»، تمنت لمتابعيها سنة خالية من الأوجاع مليئة بالحب والسعادة: «قريباً ستفتح لكم صفحة بيضاء لعام جديد»، لكنها رحلت بيد الإرهاب.
19 تعليق
لا حول ولا قوة الا بالله
لاحول ولاقوه إلا بالله . الله يرحمها برحمته ويدخلها فسيح جناته .
الله يرحم عبادة
الله يحسن لنا الخاتمه
عام ميلادي سعيد وفي ملهى ليلي واختلاط ورقص وموسيقى وتحت رعاية ابليس
الله المستعان بس
يابن امك الاختلاط والرقص شي طبيعي في مجتمعات مدنية متحضرة
يصعب على الافغان امثالك فهم هذا
والله الواحد مايدري ايش يقول ولكن الله رحيم بعبادة نسال الله ان يرحمها
الله المستعان ماعرفوا يتعشون الا في ملهى
وانت يا ابو المجتمعات المتحضرة المسلم يحكم على الامر من خلال شرع الله حتى لو كل العالم يشوفة شي طبيعي والاختلاط والرقص وو حراااااااام
الله يرحمها ويرحم كل اموات هذا الاعتداء الارهابي ويسكن ارواحهم الجنه
العيلة فري كل واحد في دولة
ي سبحان الله صار التطور والحضاره مربوط بالفجور والملاهي والمراقص 😤😤
التطور والله ان ترتقي بعقلك وذاتك وتكون شخص تخاف الله في السر والعلن
مو عشانك ورى كي بورد تدعي للرذيله
وتجاهلت من لايخفى عليه خافيه
.
.وهذي مالقت تقابل خالها الا في ملهى عند هز الوسط والديسكو ….والله ربي مايظلم احد وجعل لكل انسان خاتمه تبين نهاية هالانسان
الله يرحمنا برحمته ويرحم من مات
ماصار في مجتمع اسلامي ينكر المنكر…صار العكس وكلن ينكر المعروف 😤😤
الله لايبلانا في مرقص ويجي من يزبد لهم ويدافع عنهم
خلاص ماتوا لايجوز لهم الا الرحمه اما مسألة الدفاع عنهم خلاص انتهت
في مرقص وجاهم اللي قتلهم
وبعدين المرقص وش فيه مافيه الا الشراب والعاهرات
وبعد الرقص فشخ
رحلت .
انتهاء
اللهم أحسن خاتمتنا.
أمل الطيار كفيتي ووفيتي.
الهجوم كان في مطعم وليس ماهى ليلي كما ذكر
الهوزاني العتيبي اجل بعد الرقص…. 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
الإرهابي اطلق النار على مطعم للعائلات وملهى ليلي وهي كانت بالمطعم الله يرحمها ويصبر اَهلها
اللي يقول مطعم 😤😤😤
روح شوف خبر الناجي منهم هو يعلمك اذا مطعم او ملهى 😤😤😤
ولاعاد اسمع دفاع عن هالعينات القذره
لماذا كل هيئة علماء صدى تفتي اتقوا الله بانفسكم ولاتحكموا على الناس الموقع من اشهر معالم تركيا مطعم ونادي وبار لماذا تحكمون على من فيه حتى وان كانوا ضالين وذهب البعض للغفلة انتم هنا ماذا تعملون الستم ضاليين وتتواصلون مع بعضكم بمواضيع جنسيه وسخيفة لدرجة انك لاترى الا رد او ردين على المواضيع العلمية …. كلنا ضالين ونامل من رب العالمين الهداية … والا سيكون لنا الحق بالحكم على من يرد هنا … اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا ولا تكلنا على انفسنا طرفة عين