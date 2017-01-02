طالب مصري يشنق نفسه لرفضه المذاكرة

القاهرة (صدى):

انتحر طالب بالمرحلة الإعدادية 15سنة بمحافظة المنصورة -شمال القاهرة-، من حياته بشنق نفسه فى سقف غرفة نومه، وذلك بسبب رفضه مطالبة أهله له بالمذاكرة.

وأكد والده مرور نجله بحالة نفسية سيئة نتيجة كثرة مطالبته بالتوقف عن اللعب والالتفات إلى مذاكرته.