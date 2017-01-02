  • نشر : 2017/01/02 - 7:13 م
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طالب مصري يشنق نفسه لرفضه المذاكرة

طالب مصري يشنق نفسه لرفضه المذاكرة
القاهرة (صدى):

انتحر طالب بالمرحلة الإعدادية 15سنة بمحافظة المنصورة -شمال القاهرة-، من حياته بشنق نفسه فى سقف غرفة نومه، وذلك بسبب رفضه مطالبة أهله له بالمذاكرة.
وأكد والده مرور نجله بحالة نفسية سيئة نتيجة كثرة مطالبته بالتوقف عن اللعب والالتفات إلى مذاكرته.




4 تعليقات


  1. ألجرناس 🌴 [ عدد التعليقات: 1336 ] 02/01/2017 في
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    1

    لاحول ولاقوه إلا بالله .
    خسر الدنيا والآخره .

  2. 🌟نوال [ عدد التعليقات: 10013 ] 02/01/2017 في
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    2

    لاحول ولاقوة الا بالله

  3. دآنـــــــہہ [ عدد التعليقات: 9251 ] 02/01/2017 في
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    3

    الله المستعان !

  4. الهوزاني العتيبي [ عدد التعليقات: 3405 ] 02/01/2017 في
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    4

    محتاج لفكر وعقل مصري يحب المذاكره لكي يذاكر اختبار بكره


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