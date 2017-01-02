مبالغ مالية وهدايا عينية لممرضة تبرعت بجزء من كبدها لطفلة

عادل الحربي (صدى):

أقامت إدارة مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية احتفالاً تكريمياً للممرضة العنزي ، صباح اليوم، قبل مغادرتها المستشفى بعد تبرعها بجزء من كبدها لإنقاذ طفلة.

تم ذلك بحضور مدير عام الإدارة للخدمات الطبية للقوات المسلحة اللواء د. سليمان المالك، يرافقه المدير العام التنفيذي للمدينة اللواء طبيب سعود الشلاش، وعدد من ضباط وأطباء القوات المسلحة.

وقدموا لها مبالغ مالية وهدايا عينية، فضلاً عن شهادة شكر وتقدير نظير بادرتها الإنسانية النادرة بتبرعها بجزء من كبدها للطفلة بشاير الرشيدي.

وعبرت الممرضة العنزي عن شكرها وامتنانها لاتصال وزير الصحة الذي أجراه صباح أمس الأول. وقالت بحسب”الرياض”: “إن الحروف تعجز عن التعبير عن مشاعرها، فمن الجميل أن يأتيك اتصال من أعلى الهرم يشيد بالمواقف والمحاسن، وذلك مما لا يُقدر بثمن”.