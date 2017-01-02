مبالغ مالية وهدايا عينية لممرضة تبرعت بجزء من كبدها لطفلة

عادل الحربي (صدى):
أقامت إدارة مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية احتفالاً تكريمياً للممرضة العنزي ، صباح اليوم، قبل مغادرتها المستشفى بعد تبرعها بجزء من كبدها لإنقاذ طفلة.
تم ذلك بحضور مدير عام الإدارة للخدمات الطبية للقوات المسلحة اللواء د. سليمان المالك، يرافقه المدير العام التنفيذي للمدينة اللواء طبيب سعود الشلاش، وعدد من ضباط وأطباء القوات المسلحة.
وقدموا لها مبالغ مالية وهدايا عينية، فضلاً عن شهادة شكر وتقدير نظير بادرتها الإنسانية النادرة بتبرعها بجزء من كبدها للطفلة بشاير الرشيدي.
وعبرت الممرضة العنزي عن شكرها وامتنانها لاتصال وزير الصحة الذي أجراه صباح أمس الأول. وقالت بحسب”الرياض”: “إن الحروف تعجز عن التعبير عن مشاعرها، فمن الجميل أن يأتيك اتصال من أعلى الهرم يشيد بالمواقف والمحاسن، وذلك مما لا يُقدر بثمن”.
7 تعليقات
تستاهل كل الشكر والتقدير على بادرتها الإنسانية
وعسى الله يشافيها
ويجزاها الله كل خير
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انا اشهد انها بنت رجال نعم هذه الفتاة السعودية التي نفخربها ونرفع راسنا في المجتمعات الأخرى اسال الله ان يعوضها الجنة
أنا وأعوذ بالله من كلمة أنا .. تراودني أفكار هذه الأيام خاصتن عند موعد نومي بالتبرع بآحد آعضائي لأي مريض أو مريضه أوشك الألم أن يقضي على حياته سواء جزء من الكبد أو أي عضو فيني بحاجه له سواء مريض أو مريضه لأخفف من معانتهم .. وأن أحتسب هذا التبرع خالص لوجه
الله تعالى وحده لا شريك له وربما يكون هذا التبرع سبب لدخولي الجنه بغير حساب ولا عقاب أو ربما تنزل علي السكينه وتنفرج كربتي في الحياة الدنيا أو تتغير حالتي من ضيق الحال وقلة المال ألى راحة البال ووفرة المال المبارك من ربي ..
عز الله بآجزم وأعلن تبرعي .. بشرط أن التبرع ما يآثر على قدراتي الجنسيه هع هع
جزاها الله خير بس مالة داعي كتيبة كاملة داخله عليها
الحمدلله ع السلامه
واللحين مديرية الجوف الصحيه تجهز حفل استقبال لها
ونتمنى من نوره الشهري تجي تغطي الحفل😊😊
الله يجزاها خير
امل ذي من عندكم
تستاهل النشميه والله يبيض وجهها ..