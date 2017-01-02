وليد الفراج مديراً عاماً ورئيساً لتحرير لصحيفة “عين اليوم”

أعلنت شركة عكاظ للنشر الإلكتروني، تعيين الأعلامي – وليد الفراج مديرًا عامًا ورئيسًا لتحرير صحيفة “عين اليوم” الإلكترونية، خلفاً لرئيس تحريرها السابق ثامر الحميد ومديرها العام مهند قطان، وذلك بدءا من أمس (الأحد).
وياتي القرار يأتي في إطار الخطوات التطويرية التي تقوم بها شركة “عكاظ” للنشر الإلكتروني لتطوير الصحيفة الإلكترونية، التي أنشئت في مدينة جدة عام 2013، لتكون منصة إخبارية سعودية إلكترونية متنوعة.
ويذكر أن الفراج – لديه خبرة في مجال الصحافة والإعلام تمتد لاكثر من عقدين ونصف، إذ سبق له العمل في القسم السياسي بصحيفة الحياة عام 1990 ومراسلًا لتلفزيون دبي، وفي 1993 انضم للقسم الرياضي بصحيفة اليوم، ومنها انطلق في مجال الإعلام الرياضي، متقلدا العديد من المناصب، اخرها رئاسة تحرير البرنامج الرياضي الشهير “أكشن يا دوري” منذ عام 2011 .
5 تعليقات
أتاه رزقه من حيث لا يحتسب .. الله يرزق من يشاء من عباده
بعد ما كان شغله الشاغل ( طبال في المناسبات والزواجة ) شوفو وش صار مذيع بأشهر البرامج الرياضيه السعوديه شغلته بس ( يخلي الضيوف يتهاوشون ببرنامج ويزد النار حطب ) ويسبب فتنه بين جماهير الأنديه ويشعلل الهوشات والمناوشات فيما بينهم هذي شغلته في برنامجه ( أكشن يا دوري ) ولا قبل 25 سنه كان يشتغل طقاقة طبول راعي سامري وخبيتي !
اجل راحت فيها مبيعات الصحيفة وطي 🤣🤣🤣🤣
مثل دعاة الفتنة لكن هذا فتان كورة .
يقولك صحيفة “عين اليوم” (((الإلكترونية))) وليست ورقية < ياشين الدرعمة اللي على غير سنع (:
يستاهل من جد واجتهد يستاهل ..يكفي برنامجه اكشن يادوري الي كل الشعب العربي يتابعه ..للأمأم يابو بدر وموفق انشألله ..