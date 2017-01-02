وليد الفراج مديراً عاماً ورئيساً لتحرير لصحيفة “عين اليوم”

محمد بن شقيه (صدى):

أعلنت شركة عكاظ للنشر الإلكتروني، تعيين الأعلامي – وليد الفراج مديرًا عامًا ورئيسًا لتحرير صحيفة “عين اليوم” الإلكترونية، خلفاً لرئيس تحريرها السابق ثامر الحميد ومديرها العام مهند قطان، وذلك بدءا من أمس (الأحد).

وياتي القرار يأتي في إطار الخطوات التطويرية التي تقوم بها شركة “عكاظ” للنشر الإلكتروني لتطوير الصحيفة الإلكترونية، التي أنشئت في مدينة جدة عام 2013، لتكون منصة إخبارية سعودية إلكترونية متنوعة.

ويذكر أن الفراج – لديه خبرة في مجال الصحافة والإعلام تمتد لاكثر من عقدين ونصف، إذ سبق له العمل في القسم السياسي بصحيفة الحياة عام 1990 ومراسلًا لتلفزيون دبي، وفي 1993 انضم للقسم الرياضي بصحيفة اليوم، ومنها انطلق في مجال الإعلام الرياضي، متقلدا العديد من المناصب، اخرها رئاسة تحرير البرنامج الرياضي الشهير “أكشن يا دوري” منذ عام 2011 .