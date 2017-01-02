ضبط مقيمين ينقلون رمال الأودية لبيعها في “تربة”

عادل الحربي (صدى):

ضبطت لجنة تفتيشية حكومية مقيمين يُمارسون نقل وبيع البطحاء والرمال من وادي تربة إلى القرى والمدن المجاورة .

واتخذت اللجنة إجراءاتها النظامية التي تضمنت ضبط العمالة الوافدة فور وصولهم في وسط الوادي، وتحرير محضر بالواقعة، قبل تسليم المتهمين إلى ضابط الخفر بشرطة تربة برفقة معداتهم لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

وجاءت عملية إلقاء القبض على المقيمين، في إطار جولات ميدانية مفاجئة، بقيادة مندوب الإمارة هلال بن هليل البقمي، وبمشاركة مندوب الشرطة ناجي القرشي، ومندوب الدفاع المدني راكان المشيخي، ومندوب الزراعة سالم البقمي، ومندوب المرور فيصل البقمي، ومندوب المياه أحمد الزهراني، وبإشراف ومتابعة مستمرة من محافظ محافظة تربة ناصر بن حمود بن قعيد السبيعي.