بالفيديو.. لبناني أصيب في هجوم ملهى إسطنبول يروي تفاصيل نجاته

انقرة (صدى):

تداول نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لأحد الناجين من الهجوم الإرهابي على الملهى الليلي في اسطنبول وهو لبناني يدعى فرانسوا الأسمر .

و بحسب الفيديو يقول الشاب أنه تفاجأ بدخول شخص ما ملثم الى الملهى حاملاً بمسدس ثم قام بإطلاق الرصاص على الحاضرين وبعدها بثواني دخل آخر حاملاً رشاش.

و يضيف الشاب أنه ظن في بادىء المر انهم مجموعة من السكارى حتى رأى الناس يسقطون ، فما كان منه الا أن اختبأ خلف منضدة حمته من الرصاص .

و أدى الهجوم إلى مقتل 39 شخصا، وإصابة عشرات آخرين وعشرات الجرحى،وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الهجوم المسلح على الملهى، حسب بيان أصدره التنظيم صباح الاثنين.

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